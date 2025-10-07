Quem você admira fora dos projetos de fama e poder?

Foto: GEOFF ROBINS / AFP Andrea Bocelli

Pensei, espremi a mente,

...mas não consegui preencher, por completo, uma lista que recebo a cada mês de outubro.

Trata-se da indicação de nomes para um famoso prêmio que uma grande empresa realiza, homenageando anualmente personalidades e profissionais de expressão em dez segmentos de atuação.

Pedem que nós, os votantes, consideremos a contribuição destas pessoas para a coletividade, ou seja, que sejam profissionais que ofereçam algo à sociedade, para além de uma carreira de reconhecimento e sucesso.

Foi surpreendente.

Preenchi, como faço há anos, umas quatro das dez indicações, mas depois travou....

Na minha mente ficavam vindo alguns dos profissionais incríveis e admiráveis que temos no Ceará, de todas as gerações, incluindo aqueles que agora atingem os espaços de comando e evidência. São executivos de altíssima performance, muito mais eficientes do que os pais, no caso dos herdeiros.

Gente que trocou aquela imagem do homem bem sucedido dos anos 80, no sofá de casa com uma dose de uísque e um cigarro, como numa novela de Manoel Carlos, pelo semblante esportivo, "mentorado", trajando peças em tons neutros, à moda Jeff Bezos.

Tem um combo comportamental em alta nesse universo. Muitos são dedicados atletas, vigorosos divulgadores de seus negócios nas redes sociais, verdadeiros business influencers.

Também é comum encontrar na "tribo" os frequentadores das "churchies" de paredes pretas e pregações neogospel na pegada prosperidade coach.... O céu, meu bem, vem depois do primeiro milhão.

Daí que a lista está lá, incompleta, por falta de nomes movidos pelo altruísmo genuíno, mais recorrente em um passado não tão distante, quando a performance do homem e da mulher de sucesso, incluia ações e articulações pelo bem comum e avanço da sociedade como uma estrutura iminientemente coletiva.

A turma da caneta na contemporaneidade, ao que parece, saiu para pedalar nessa parte da reunião...

Flores... fui correr.

Lançamento

Foto: Caramelo/ Divulgação Jorge Otoch lança o NOW Living, novo empreendimento da Otoch

Empresário Jorge Otoch (foto) reúne o mercado, nesta quinta-feira, 9, em café da manhã de lançamento do NOW Living, novo empreendimento da Otoch, que consolida o complexo, as melhorias urbanas e a importância da região onde o projeto está localizado: em frente ao Shopping RioMar Fortaleza.

Com arquitetura de Nasser Hissa arquitetos associados, paisagismo de Sergio Santana e interiores de Vanessa Araújo, o NOW traz um conceito que alia modernidade, bem-estar e contato com a natureza.

Entre seus diferenciais estão a Fachada Verde e um Sky View surpreendente, com a promessa de uma experiência única de contemplação da cidade. Momento ocorre no cinema do RioMar Fortaleza, a partir das 7h30min exclusivo para convidados.

Expomarket: vem aí!

Foto: Globo/ Divulgação Bruno Schmidt dará palestra sobre motivação no ExpoMarket

Nos dias 9 e 10 de outubro, quinta e sexta-feira próximas, Shopping RioMar Fortaleza recebe a ExpoMarket Condomínios, evento voltado ao segmento condominial, voltado aos profissionais que atuam no setor de condomínios, como síndicos, gestores, administradores e conselheiros condominiais.

Promovida pelo Grupo de Comunicação O POVO e pela Rádio O POVO CBN, a feira é uma oportunidade para os profissionais da área se atualizarem sobre as novidades do setor e uma feira de negócios com 51 espaços expositivos.

Na programação, nomes como Marcus Nobre, que falará sobre os impactos da inteligência artificial na gestão condominial; o ex-jogador de vôlei Bruno Schmidt (foto), que abordará determinação, planejamento e motivação para o sucesso; e o engenheiro Lawton Parente, comentando sobre inspeções prediais.

Também Wlauder Robson apresentará segurança condominial; Amanda Accioli falará sobre a liderança do síndico; e o advogado Said Gadelha comentará sobre os desafios jurídicos na gestão condominial. Mais informações: https://expomarketcondominios.com.br

Sampa

Contagem regressiva para as apresentações do icônico tenor italiano Andrea Bocelli no Brasil. Nos dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo, ele se apresenta no Mercado Livre Arena Pacaembu, trazendo árias das grandes óperas e espetáculos clássicos como canções jovens e atuais, para todas as idades. O tenor convidou seu grande amigo italiano, Carlo Bernini, pianista e maestro com quem já trabalhou em diversos eventos, para estar ao seu lado novamente no País. Carlo acompanhou o tenor em sua última vinda do país, em 2024, bem como nas apresentações em Santuários Marianos, Aparecida do Norte (2016), Fátima (Portugal-2018) e Lourdes (França-2023). Também compõe o espetáculo a famosa violinista romena Rusanda Panfili. Promete!

Medicina: cúpula

Na quinta-feira, 2, especialistas, residentes e estudantes da área de oftalmologia, estiveram presentes no Hotel Oásis Atlântico, na Beira-Mar, para o Mácula 2025 - Avanços em Diagnóstico e Tratamento, importante encontro para a medicina oftalmologista.

Promovido pelo Centro Avançado de Oftalmologia, com apoio institucional da Sociedade Cearense de Oftalmologia, do Grupo Retina Ceará e da Retina Brasil, o evento foi coordenado pelo médico cearense Abelardo Targino, referência em retina.

A programação contou com palestra da médica Silvana Vianello (MG), renomada especialista em doenças maculares. Toda doação de produtos de limpeza arrecadados no evento foram destinados ao Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo. Seguem registros...