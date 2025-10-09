UFC: 70 anos em perspectiva

Foto: Globo/ Divulgação Debora Bloch

Muitos nomes da intelectualidade foram ao Auditório da Reitoria, na Universidade Federal do Ceará, participar da solenidade de lançamento do livro "UFC: Biografia de uma universidade", de autoria do escritor Lira Neto.

Obra é resultado de dois anos de pesquisas, com quase 200 entrevistas realizadas e acesso a uma vasta massa documental. Há 1.155 notas de referências a fontes na publicação.

Livro se inicia no fim da década de 1940, com as primeiras articulações em prol da criação da Universidade e se encerra em agosto de 2023, com a posse do atual reitor da instituição, Custódio Almeida.

Exemplares disponíveis na Editora UFC, na avenida da Universidade, 2932, Benfica. Não será disponibilizada versão online da obra.

Presenças...

Auge

...E quem diria que a chuva de críticas maldosas, que marcou o início do remake da novela "Vale Tudo", se converteria, rapidamente, num dos maiores sucessos recentes da televisão brasileira.

Na berlinda esteve Debora Bloch, vítima de muitas comparações grosseiras nas redes sociais e por críticos da dramaturgia. Morderam as línguas...

Sai da trama ovacionada, tendo dominado o centro da trama e o coração do público. Atriz é a entrevistada desta noite no "Conversa Com Bial", às 23h45min, no GNT, após o "Jornal da Globo", na TV Globo. Brilha!

Presença

Marion Nicard, CEO da Cartier Brasil, esteve em Recife visitando a loja Tânia Joias, grupo que há décadas representa a grife suíça no Nordeste. Na capital pernambucana, executiva conheceu a unidade do shopping RioMar, acompanhada de João Paulo Carneiro, diretor comercial da Cartier. Lá, a detentora de grande conhecimento do mercado de luxo foi recebida por Alexandre Leitão, diretor-executivo da Tânia Joias. A rede de lojas, que opera desde 2022 na capital pernambucana, vem atraindo atenção da marca pelos excelentes resultados. Na foto, João Paulo Carneiro ao lado de Marion Nicard e Alexandre Leitão. Sucesso!

Últimas

Hotel Zorah promove noite especial dedicada aos frutos do mar no dia 18 de outubro. Para o momento, convidou a chef francesa Marie Anne Bauer, especialista em gastronomia do mar, que vai preparar Paella Marinheira ao vivo. Promete!

Muitos nomes do mercado reunidos, desde ontem, no Teatro RioMar Fortaleza, para o sempre aguardado Fórum Novo Mercado, realização da Gomes de Matos Consultoria.

Jantando último sábado no restaurante Mayú, unidade especial CasaCor Ceará, a diretora da mostra, Neuma Figueiredo com a irmã Nereide. Também à mesa, estilista Lino Villaventura com Inês Villaventura e a arquiteta Ana Virgínia Furlani, responsável pela ambientação do restaurante, com marido Fernando Novais.

Em outra mesa, arquiteto Rodrigo Porto, que assinou o ambiente Banheiros Públicos da exposição, com marido dentista André Viana e familiares do casal.

Arquiteta, curadora e artista visual Andréa Dall`Ólio se superou. É dela umas das obras de arte com maior evidência na CasaCor 2025. Trata-se de uma grande escultura, feita com sua técnica de tecelagem reinventada, especialmente encomendada para o ambiente Casa Coar, café assinado pelo arquiteta Gustavo Augusto na área externa do evento. Detalhe: peça foi construída reaproveitando centenas de embalagens de café em pó.

Atualizando sua coleção de relógios, com mais um modelo da Cartier na Tânia Joias, requisitado advogado Daniel Maia, que inaugura em 5 de novembro seu novo escritório com arrojado rooftop.

Sextou!



