Jardim de bênçãos

Em clima de fé e alegria, Paulinha Sampaio e Felipe Rocha conduziram à pia batismal a pequena Lourdes Maria na manhã de sábado, 4. O local escolhido para a inicialização da bebê na vida cristã foi a Paróquia de Nossa Sra. de Lourdes, em cerimônia conduzida pelo padre Sales, ao som do canto de Ticiana de Paula.

Pós-sacramento, convidados participaram de brunch no jardim da casa dos bisavôs paternos da bebê, Yolanda e Edson Queiroz, ambiente repleto de memórias e significado para a família. Registros...