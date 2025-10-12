Rumo ao altar

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Ex-senador e empresário Júlio Ventura abriu seu endereço para noite especial. Era a oficialização do noivado da sobrinha do anfitrião, Gabriella Ventura, com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leonardo Couto. Pelas presenças, percebe-se que momento foi íntimo, mas sem perder o peso político do noivo. De Cid Gomes ao prefeito de Recife, o midiático João Campos, Gabriela e Léo receberam o abraço dos nomes fortes que compõem o grupo mais diretamente ligado ao edil. Com o desejo de felicidades ao casal, seguem registros...
