Rumo ao altar

Ex-senador e empresário Júlio Ventura abriu seu endereço para noite especial. Era a oficialização do noivado da sobrinha do anfitrião, Gabriella Ventura, com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leonardo Couto. Pelas presenças, percebe-se que momento foi íntimo, mas sem perder o peso político do noivo. De Cid Gomes ao prefeito de Recife, o midiático João Campos, Gabriela e Léo receberam o abraço dos nomes fortes que compõem o grupo mais diretamente ligado ao edil. Com o desejo de felicidades ao casal, seguem registros...