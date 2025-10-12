Eterno galã de Holllywood, ator e cineasta Kevin Costner apresenta e produz a superprodução épica "O Velho Oeste" (The West), exclusiva do canal History. Série documental traz uma visão inédita e abrangente sobre a conquista do Velho Oeste, compreendendo desde o final do século XVIII até o início do século XX, explorando os conflitos, personagens e acontecimentos de um passado selvagem, que moldaram a identidade dos Estados Unidos. Com oito episódios de uma hora, "O Velho Oeste" com Kevin Costner transcende os clichês do tema ao apresentar múltiplas perspectivas sobre os eventos que definiram uma era e ainda ressoam no presente.