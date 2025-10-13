Fugindo do suplício do "voto culposo"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-10-2025: Procissão de Nossa Senhora Aparecida, que teve saída do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Segundite

...vocês também têm?

É aquele aperto no peito sem um motivo aparente, uma sensação de que não dará conta das demandas, misturada, ao mesmo tempo, com resquícios do que viveu de bom ou de ruim no sábado e no domingo, com a ressaca inclusa aí nesse bonde.

Acordei assim, ontem, como acontece desde a adolescência, mas com um agravante: logo cedo da manhã, recebi a ligação de um instituto de pesquisa, querendo saber em quem eu votaria se as eleições para governador fossem no próximo domingo.

Dadas as opções óbvias, que já vêm sendo ventiladas para a função, experimentei dois sentimentos: desencanto, seguido do pior, a desesperança.

Até lembrei de José Saramago, quando escreve que "a esperança é como o sal, não alimenta, mas dá sabor ao pão". Também de Aristóteles, quando diz que "a esperança é o sonho do homem acordado".

E ainda da muito repetida construção de Ariano Suassuna, segundo o qual "o otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso", mas daí que o senso de realidade pesou mais na conta final.

Desliguei o telefone logo que ela, a voz gravada, finalizou as opções. Foi um ato abrupto, sem pensar, quase como que querendo fugir do suplício do "voto culposo", aquele no qual cometemos um crime contra nós mesmos, sem saber, romantizados pela necessidade humana de "esperançar".

Esse verbo, "esperançar", foi criado pelo educador Paulo Freire e é adorado pelos "cult-bacaninhas" & afins, junto com seus atravessamentos ancestrais... Pena que estou preso na parte realista do rolê Brasil.

Pergunto:

Se os políticos nunca foram tão pragmáticos em relação aos seus interesses, se as formas de governar e legislar nunca foram tão pautadas pelos projetos pessoais ou dos blocos de poder, qual o sentido de o eleitor ainda se deixar levar por quimeras de palanque?

Valei-me Nossa Sra. Aparecida!

...Enquanto ela, a padroeira do Brasil vai abrindo os caminhos...

...achei tão bonitas as cenas do Círio de Nazaré, em Belém (PA). Lembrei-me do escritor Lira Neto, em entrevista a mim no programa Pause (episódio disponível no Youtube do O POVO e nos apps de áudio), quando ele diz que, embora agnóstico, sentiu-se tocado pela fé sertaneja ao pesquisar a vida de Padre Cícero para escrever a biografia do ambíguo personagem.

Não que o famoso biógrafo cearense tenha mudado sua percepção acerca da dimensão espiritual defendida pelas religiões, mas, nas palavras dele, a experiência gerou um "profundo respeito" pela crença das pessoas do sertão.

Vou indo, tentando colocar para fora os últimos resquícios da segunda-feira, não por "esperançar", mas para seguir no fluxo da vida adulta, sempre ON, até nos piores dias...

Flores...

TCE: 90 ANOS

Foto: Arquivo TCE Alexandre Figueiredo na presidência do TCE, 1999

Chegou aos 90 anos de história o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Órgão começou a operar em outubro de 1935. Jubileu de Álamo motiva sessão solene do Pleno, nesta manhã, às 9h30min, com a presença dos membros e autoridades públicas. Na ocasião, o plenário do Edifício 5 de Outubro passará a levar o nome do conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido em 2024 aos 66 anos. A programação também contará com a outorga da Medalha da Corte de Contas in memoriam ao conselheiro Alexandre Figueiredo, pelos serviços prestados à administração pública estadual. Instalado atualmente em prédio sede na rua Sena Madureira, no Centro, o Tribunal já funcionou em outros endereços, como a esquina das ruas Guilherme Rocha e Floriano Peixoto. Ao longo de sua trajetória, enfrentou períodos de interrupção das atividades em meio a momentos políticos turbulentos, até alcançar o funcionamento que mantém hoje, incorporando também as atribuições do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Na foto, de 1999 (arquivo TCE), Alexandre Figueiredo ao centro, à época, o mais jovem presidente da história das cortes de contas brasileiras.

Revelação

Foto: acervo pessoal Vinícius e Daniel Diógenes

Atleta de natação na categoria Infantil 1, Vinícius Diógenes esteve em Recife, em setembro, para participar do Campeonato Norte-Nordeste de natação. Na competição, o cearense foi o atleta com maior pontuação, ganhando sete medalhas e o troféu de mais eficiente da categoria. Vinícius agora foca no Campeonato Brasileiro, a ser realizado em novembro no Rio de Janeiro. O nadador é filho dos médicos Daniel Diógenes e Lilian Sério (diretores da Clínica de Reprodução Assistida Fertbaby). Atleta posa ao lado do pai na foto.

New Aladin

Foto: Lenita/ Divulgação Maria Lúcia Negrão e a calça Aladin, peça hit do fim de ano

...E quem curte tendências da moda, mesmo aquelas que só duram uma pequena temporada, vale ficar de olho na trend da vez. Informalmente chamada de Calça Aladim, em remissão ao figurino do clássico personagem do conto árabe, a peça promete ser o hit das confraternizações e festas de fim de ano, oscilando o tecido, que pode ser desde uma despojada malha para o dia a dia até à proposta super-sofisticada trajada por Maria Lúcia Negrão na foto. Empresária à frente da marca Lenita, ela posa para a campanha 'Lenita Around Paris', fotografada na Cidade Luz.

Drink Show

Foto: George Sousa João Filho, Marbênia Gonçalves, Karime Loureiro e Clovis Holanda

O POVO reuniu assinantes na Casa Vida&Arte, ambiente do O POVO na CasaCor Ceará, para noite de degustação guiada com colunistas de bebidas do Grupo.

Karime Loureiro falou de espumantes, enquanto os presentes degsutavam o Amitiê Brut, rótulo a Viníciola Amitiê (RS), fornecido pelo Supermercado Pinheiro.

Beer sommelier João Filho apresentou três rótulos premiados da Cinco Elementos, marca do conglomerado cervejeiro e de entretenimento Turatti.

Marbênia Gonçalves levou sua expertise com as cachaças. Público degustou dois rótulos da Cachaça Aviador. Tive a satisfação de atuar como mediador do "Drink Show". Na foto, poso com os três experts.

Últimas

José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, e Bruno Girão, CEO da Alvoar Lácteos, concorrem ao Prêmio Equilibrista 2025, honraria de gestão econômica e financeira concedida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE). Vencedor será anunciado em cerimônia no dia 13 de novembro, no Hotel Gran Marquise.

Ricardo Gontijo, CEO da Direcional Engenharia, construtora que há mais de dez anos atua no Ceará, é o convidado-palestrante de jantar empresarial nesta terça-feira, no L`Ô Restaurante.

Hotel Jaguarindia Village, na Praia Canoé, no Fortim, recebeu a "Chave Michelin", novo selo de qualidade da marca que, por décadas, credencia restaurantes pelo mundo. Envereda, agora, pela hotelaria alto padrão.

Médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo (que morreu vítima da Covid-19), aproveitou o Dia das Crianças com os filhos do casal hospedado no Acqua Beach Park Resort. Com os pequenos Romeu e Gael curtiu as atrações do Parque Arvorar, integrante do complexo.

Banqueteira dos bacanas, Roberta Rosalba preenche as últimas vagas para fornecer pratos e ceias para as festas de Natal e Ano Novo com as delícias de sua Confitê.

Jornalistas Demitri Túlio (O POVO) e Cinthia Medeiros são os diretores do longa-metragem "A Rebelião dos Jangadeiros", que terá pré-estreia nesta quarta-feira, 15, às 18 horas, no Cinema do Dragão. Filme trata do movimento pré-abolição no Ceará.

Salão Jô Rabelo e Dani Maia celebra 9 anos com evento para convidados em 22 de outubro. Música com Dina Leia e Darligton Mesquita e decoração de Mirela Bessa.



