Soluções para a vida contemporânea

Foto: TRUSS/ Divulgação Marina Ruy Barbosa

Síndicos, gestores, administradores, conselheiros condominiais, empresários e profissionais que atuam com soluções e tecnologias voltadas às demandas dos condomínios compareceram ao Shopping RioMar Fortaleza, nas últimas quinta-feira e sexta-feira, para a ExpoMarket Condomínios, evento promovido pelo Grupo de Comunicação O POVO e pela Rádio O POVO CBN. Feira é uma oportunidade para os profissionais da área se atualizarem sobre as novidades do setor e uma feira de negócios com 51 espaços expositivos.

Na programação, nomes como Marcus Nobre, que falou sobre os impactos da inteligência artificial na gestão condominial; o ex-jogador de vôlei Bruno Schmidt (foto), que abordou determinação, planejamento e motivação para o sucesso; e o engenheiro Lawton Parente, comentando sobre inspeções prediais.

Também Wlauder Robson falando sobre segurança condominial; Amanda Accioli que explanou acerca da liderança do síndico; e o advogado Said Gadelha decifrando os desafios jurídicos na gestão condominial.

Seguem registros...

Vermelhou!

Após temporada exibindo as madeixas loiras para a série "Tremembé", futura atração do Prime Video, Marina Ruy Barbosa volta a ser ruiva, tonalidade que marca a trajetória da ultracelebridade no bilionário mundo beauty. Durante quatro meses, ela manteve o visual para interpretar Suzane Von Richthofen na produção, com estreia prevista para 31 de outubro, reunindo três grandes episódios criminosos já gravados no inconsciente coletivo brasileiro. Além de Suzane, série traz Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato) e Elize Matsunaga (Carol Garcia) na trama. Promete!

Mercado

Corretores, parceiros e nomes do mercado imobiliário compareceram ao cinema do RioMar Fortaleza, na manhã da última quinta-feira, para a apresentação do Now Living, novo empreendimento da Otoch. Com arquitetura de Nasser Hissa Arquitetos Associados, paisagismo de Sergio Santana e interiores de Vanessa Araújo, o Now traz um conceito que alia modernidade, bem-estar e contato com a natureza. Entre seus diferenciais estão a fachada verde e um sky view, proporcionando uma experiência única de contemplação da Cidade. À frente, empresários Jorge Otoch e Luciana Otoch. Presenças...