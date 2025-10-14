Pânico nas gôndolas....e nas almas.

Foto: Décio Guanabarino Silveira Guanabarino / Pixabay Panetone recheado de frutas secas, inclusive uva passa

Pânico nas gôndolas...

...com os preços dos panetones, mas também com a ansiedade que novembro-dezembro engatilham, estou mentindo?

Uma amiga minha, professora, embalada por essa sensação anual de fim de festa, há dois dias chora com o vídeo do cantor João Gomes, que numa apresentação parou o show para agradecer a uma professora de escola presente em meio à massa frente palco.

Cantor fez declarações realmente tocantes sobre a importância dos educadores na formação acadêmica e humana de crianças e jovens, uma perspectiva bem diferente da que vem sendo alimentada em parte da Geração Z, que se pergunta para que estudar as disciplinas clássicas da grade curricular se, no futuro, segundo a tese levantada, não haverá aplicabilidade desses conhecimentos.

A visão, deturpada ainda mais pelos "baby-influencers" do empreendedorismo no segmento herdeiros, desconsidera a integralidade proporcionada pelo ambiente escolar, sobretudo no que diz respeito à compreensão dos limites, direitos e deveres da vida em sociedade, uma parte da aula, na "Escola Vida", que muitos papais e mamães estão abrindo mão para não perder o treino de beach tênis ou o happy com as "migles".

Sinais dos tempos...

...que "rugem", como diria o personagem Giovanni Improtta, interpretado pelo saudoso José Wilker na novela "Senhora do Destino". Tempos em que artistas eram só os que interpretavam papéis para nos divertir. Hoje, está cada vez mais difícil entender quem é quem no "Cara a Cara", "Olho no "Olho", folhetins também do passado.

Famosa psicanalista, pesquisadora e palestrante acerca das relações humanas, Carol Tikian fez um diagnóstico certeiro - e preocupante - acerca dos parâmetros fantasiosos que estão alimentando as expectativas nas relações, muito pautadas nas perfomances forjadas para os perfis estéticos, felizes e de sucesso nas redes socias.

A profissional referia-se aos casos amorosos, mas a reflexão cabe facilmente para todas as interações, sejam elas de amizade, profissionais, entre parentes.

Em entrevista ao programa "Opinião", na TV Cultura, destrincha:

"A gente não está sustentando a quebra do ideal (criado nas redes sociais)... manter a conversa só no digital faz com que eu possa controlar a minha fantasia. Ir para o ao vivo, faz eu entender que a pessoa é falha, eu também. Que essa relação vai oscilar", diz a estudiosa.

E segue no raciocínio: "muitas vezes as pessoas dizem que querem aprofundar as relações..., só que elas não estão sustentando a falta de controle que é inerente a qualquer relação. E a tecnologia dá para a gente a ilusão de controle. E aí eu quero que a pessoa responda quando eu quero, que ela se comporte como ela sempre se comportou (virtualmente), eu busco uma coerência que não existe na humanidade. Daí, quando há um furo nessa fantasia, eu vou embora e busco outro, ao invés de sustentar os furos dos outros e os meus também".

A lógica de Carol Tikian combina direitinho com uma série de outras manifestações, dos profissionais que se dedicam à Psicologia Humana, dando conta de um certo enfado, preguiça, desinteresse pelas pessoas. Acostumados a consumir esquetes planejadas pra vídeos de 40 segundos, ótima iluminação, comunicadores sagazes e com vozes envolventes, não sobra tempo mental para ouvir um humano normal, desses que tem poros na pele, que boceja, que para para pensar enquanto fala...

E mais, a busca é cansativa e incansável ao mesmo tempo...

Com atuações cada vez mais dinâmicas e hipnotizantes, cheias de colorido e estímulos, os web-navegantes não param de buscar novos e melhores perfis para sustentar esse anseio de preenchimento e a sensação de não estar perdendo "o melhor do melhor do melhor", que nunca chega ao fim.

Cabe aqui, já em clima de Pré-Réveillon, a pergunta que Carol deixou no ar.

- Onde os humanos se encontram?

Flores... com um panetone e uma garrafa de café, aliás, de vinho, no meio da mesa, um convite às trocas terráqueas e, portanto, vulneráveis, porém verdadeiras em sua imperfeita completude.

Vernissage

Foto: Divulgação Célio Gurgel abre exposição neste sábado na Galeria Leonardo Leal

Neste sábado, das 10h às 13h, Galeria Leonardo Leal realiza a abertura da exposição "Aferrar", individual do artista Célio Gurgel. Além do aplaudido trabalho do criador, as manhãs de vernissage no espaço do galerista Leonardo Leal são das mais interessantes, sempre reunindo personas de vários meios e mundos. Confirmo presença.

Evidência

Foto: EDUARDO LOPES Grazi Massafera

Com estreia marcada para dia 20, Grazi Massafera volta à TV como a vilã Arminda em "Três Graças", próxima novela das 21h na Globo. Além do papel de destaque e do look cheio de recortes estratégicos, usado pela beldade na festa de lançamento do folhetim, a ex-BBB virou notícia, também, por conta de uma declaração à apresentadora Ana Maria Braga, no "Mais Você". Discorrendo sobre o núcleo da novela no qual estará inserida, resumiu: "É a família tradicional: mamãe, papai, filhinho e amante". Eita, eita, eita, vem aí!

União

Em elegante fim de tarde, último sábado, 11, Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira trocaram votos de união no bucólico cenário da Casa Montenegro. A noiva é filha de Rebecca e Cândido Albuquerque e o noivo de Ignácio Barreira e Rosane Bastos. Beleza natural do espaço ganhou ainda mais charme com a decoração natural-chic da Triart. Igor Montenegro, DJ Lucas Coelho, Superbanda e Artur Bacana mantiveram a energia lá em cima dos convidados ao longo de todo o evento. Na organização e produção, Lilian Porto. Cenas... Mais fotos na coluna especial do domingo.

