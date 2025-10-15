Presos no "Estreito da Classe Média", o que restou?

Foto: Vans Bumbeers/Netflix Filme brasileiro "Caramelo" é fenômeno na Netflix mundial

"O que será, que será"...

...não se sabe nem na música, imagina na vida real. Nem a Inteligência Artificial, os tarólogos, gurus e médiuns ousam, de fato, cravar onde ou no que o Bonde Brasil vai dar...

Mas enquanto isso...

...achei ótimo, por esses dias, conversa de balcão de farmácia, nessa aqui mesmo, vizinho ao O POVO, na Aguanambi, 282, onde eu comprava um simples analgésico.

Cliente ao lado, essas senhoras ruivas com voz rouca de fumante (adoro interagir com esse tipo humano, são sempre pessoas muito autênticas e livres).

Ela procurava um medicamento, pelo que entendi mais caro, e a atendente perguntou se desejava o de referência, ou seja, os originais, pioneiros de terminadas marcas, ou o genérico, versões com o mesmo princípio ativo, dosagem e forma de administração, porém mais baratas por excluírem, na base, os custos com todas as pesquisas e processos envolvidos na elaboração. Para todos ouvirem, ela perguntou:

- E existe, ainda, alguma coisa nesse mundo que seja original, de verdade mesmo? Desconheço.

Risos geral das balconistas e clientes próximos, incluindo o meu.

Daí que foi o palco que ela precisava para falar de um casamento que durou 30 anos, quando na verdade, desse tempo todo, por mais de 20 o ex esteve com outra em paralelo.

Também citou o filho único, que ela amou e para o qual se dedicou por décadas, até que, "no primeiro rabo de saia", saiu de casa e mal liga para saber "pelo menos se ainda estou viva".

Com o tal remédio, na versão similar, em mãos, ela foi se dirigindo ao caixa, sobre barulhentos tamancos de madeira, - óbvio, elas nunca andam de sandália rasteira sem fazer barulho no chão -, quando olhou para um saco de bombom Sonho de Valsa, ergueu diante diante de todos e disse:

- Está aqui algo verdadeiro, que nunca mudou. Desde moça eu como e esse continua igual. Coloque cinco desses aí também, por gentileza.

Nessa hora, perdido em devaneios diante das declarações, engraçadas, porém sofridas, solitárias, eu já nem sabia se queria, além das pílulas para dor de cabeça, mais uns "bombons analgésicos" de chocolate também.

Frações de segundos, olhando perdido por entre as gôndolas, fui juntando minhas frustrações pessoais. Também como cidadão, como eleitor, como filho, como pai, marido, jornalista e por aí vai... Aquele filme que vem, vocês conhecem o de vocês também, não é? E não é só de tristezas e recalques, o cérebro, por sorte ou instinto de sobrevivência, vai sempre amarrando os pensamentos com contrapartidas positivas e pequenas vitórias.

Lembrei, realmente, de alguns sonhos anestesiados, outros esquecidos por motivos de a vida adulta não ter tempo a perder, projetos que desandaram... Mas também das conquistas e dos pequenos "luxos" de ser um brasileiro funcional.

Por entre os preços das prateleiras, fui mais uma vez experimentando esse contorno sócio-econômico que é ser classe média no Brasil, nem tão pobre para ser assistido por políticas públicas e nem rico o necessário para viver com ampla diginidade e paz de espírito - embora os impostos nunca esqueçam da gente com fome de leão...

Tomei uma decisão:

- Coloque também, por favor, essa caixa inteira de Batom Garoto junto do remédio, quero lembrar de quando era apenas um menino.

Flores... com chocolate.

Cult

Artista visual Amanda Nunes foi convidada pelo arquiteto Ney Filho para compor, com duas obras, a "Casa de Gardênia", espaço do arquiteto na CasaCor Ceará 2025.

Telas da artista compõem o projeto, pensado em homenagem a mãe do arquiteto, que instaurou diálogo entre arte e arquitetura, abrindo espaços poéticos para a memória, a afetividade e o sagrado que pontuaram a relação mãe e filho.

Reconhecida por uma produção que investiga ancestralidade, sutileza e força simbólica, Amanda reafirma, nesta participação, o lugar da pintura como gesto de permanência. Mostra segue aberta até 16 de novembro na R. Tibúrcio Cavalcante, 607.

Fenômeno

Em alta na Netflix mundial o filme brasileiro "Caramelo", estrelado por Rafael Vitti, no papel do chef de cozinha Pedro, e o cãozinho vira-lata Amendoim, interpretado por dezenas de cães "vira-lata" treinados para as filmagens.

Em sua semana de estreia, produção chegou ao streaming com o pé na porta e conquistou o Top 3 Global de filmes mais assistidos – sendo o Top 1 de língua não-inglesa.

Foram 17,3 milhões de visualizações, consolidando o longa como a melhor semana de estreia de um filme original brasileiro na história da Netflix.

Com alma e sotaque brasileiros, o longa figurou entre os preferidos da semana em 81 países, comprovando, portanto, o interesse global pelo universo pet e suas cada vez mais complexas nuances comportamentais.

Diferentemente da maioria dos filmes com animais, nos quais são os tutores que lutam para salvar seus bichos de doenças ou outras situações de risco, muitas vezes com finais nada felizes, em "Caramelo" é o animalzinho quem vai dar o suporte necessário para que seu "melhor amigo" supere uma fase difícil na vida.

Homenagem

Por ocasião do 32º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais, realizado em Fortaleza, a contribuição do industrial Edson Queiroz Filho foi celebrada durante a abertura oficial do evento. Empresário Otávio Valença Queiroz, filho do homenageado e membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, recebeu a Comenda Dr. Benedictus Mário Mourão, uma das mais importantes distinções do setor. No registro, posa com esposa Adriana Queiroz e os filhos do casal, Otávio Filho, Constantino e Edson Queiroz IV.

Expansão

Tradicional Noélia Doces e Salgados acaba de inaugurar mais uma unidade, desta vez no Shopping Parangaba. Com um cardápio repleto de delícias e o mesmo sabor que conquistou Fortaleza desde 1988, a marca celebra a expansão com sua 10ª loja, reforçando sua presença entre os principais centros comerciais da Cidade. No registro de inauguração do novo empreendimento, dona Noélia, fundadora da marca, entre os filhos Yuri e Yves Fontenelle.

Infância

Fundadoras do Programa Cognitive, psicopedagoga Eyla Cavalcante e psicóloga Eveline Rêgo acabam de lançar o jogo "Cérebro Cognitive", iniciativa lúdica e inteligente que traduz, de forma prática e divertida, a essência do trabalho desenvolvido pelo programa. Semelhante a um jogo de tabuleiro convencional, o jogo convida os participantes a avançarem nas casas respondendo a perguntas simples, mas cheias de significado — que envolvem lógica, raciocínio, linguagem e criatividade. Proposta é estimular diferentes e importantes funções do cérebro, como atenção, planejamento e habilidades socioemocionais, pilares fundamentais também trabalhados nas atividades do Programa Cognitive, conjunto de experiências com foco no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.