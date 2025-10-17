coluna sexta

Foto: ANGELA WEISS / AFP Irina Shayk

"Caça e Caçador"

...E quem viveu os anos 1990, já com um olhar atento à política nacional, deve lembrar-se bem da "ultraperformance", digamos assim, do então presidente Fernando Collor de Mello.

Antes de ser "impeachmado", o então mais jovem presidente da história nacional, aos 40 anos de idade, usou & abusou na projeção de uma imagem atlética e heroica, protagonizando cenas como exercícios físicos e passeios de jet sky sob os holofotes da mídia, sem imaginar que fazia escola para os políticos contemporâneos.

Excêntrico, vaidoso e com uma primeira-dama que o acompanhava no "Brasília Reality Deluxe Show", transformou o Planalto numa novela mexicana onde poder, glamour e escândalo caminhavam juntos e cabiam todos na foto oficial.

Pois bem...

...a história de ascenção e decadência dos Bill e Hillary Clinton de Alagoas, mas que poderiam ser também Imelda e Ferdinand Marcos dos Trópicos (completem a lista com casais atuais), está contada em "Caçador de Marajás", série documental original Globoplay, disponibilizada nesta quinta-feira, 16, na plataforma.

Ao longo de sete episódios, produção reúne depoimentos de ex-presidentes da República, jornalistas, familiares, amigos e funcionários da família Collor e se concentra na rápida transformação do governador de Alagoas, onde se tornou popular e nacionalmente conhecido como "Caçador de Marajás", a presidente.

Uma de suas frases clássicas, que resumiam bem seus pensamentos acerca do espetáculo midiático do poder era: "Sou um homem que acredita na estética da política". Foi uma trágica premonição...

Àquela época, jamais ele e muito menos nós imaginaríamos que, décadas depois, estaríamos diante de um teatro panfletário de quinta categoria para as redes sociais, já que na vida real...

...E os marajás, hein? Quem é a caça e quem é o caçador?, Fábio Júnior já cantava...

Flores...

homenagem

Congresso Nacional realizou, nesta quarta-feira, 15, Sessão Solene comemorativa pelos 85 anos do Grupo J. Macêdo. Por iniciativa da senadora Augusta Brito (PT-CE) e da deputada Fernanda Pessoa (União-CE), momento reuniu representantes da bancada cearense nas duas Casas Legislativas, executivos do conglomerado empresarial, políticos do Estado, família e amigos de Amarílio e Roberto Macêdo. Registros...

Fashion fight

Como nada no mundo atual passa sem polêmica, até o desfile anual da grife de lingerie Victorias Secret levantou um debate acalorado na web. Optando, desde a última edição do fashion show, por mesclar modelos tradicionais com beldades plus size, a grife vem sendo confrontada por internautas que clamam por "corpos irreais", "shapes impossíveis", "gente normal já vejo em casa"... Dilemas vazios à parte, eis Irina Shayk na passarela.

Celebrar

Silvio Frota ganhou festa surpresa pela nova idade organizada pela esposa Paula Queiroz Frota, noite de quarta-feira, 8, em seu endereço. Celebração reuniu filhos, netos e amigos para brindar, com um charmoso jantar, a nova idade do empresário e diretor do Museu da Fotografia de Fortaleza. Para o momento, decoração e menu foram assinados pelo Casal Gourmet. Cantora Päula Lopes garantiu a animação dos convidados.