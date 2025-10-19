Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira A natureza como testemunha

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Em elegante fim de tarde no sábado, 11, Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira trocaram votos de união no bucólico cenário da Casa Montenegro, propriedade cheia de natureza e com um lago no Mondubim. A noiva é filha de Rebecca e Cândido Albuquerque e o noivo de Ignácio Barreira e Rosane Bastos.
Beleza nativa do espaço ganhou ainda mais charme com a decoração natural-chic da Triart. Igor Montenegro, DJ Lucas Coelho, Super Banda e Artur Bacana mantiveram a energia lá em cima dos convidados ao longo de todo o evento. Na organização e produção, Lilian Porto. Cenas...
