Logo O POVO+
Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira A natureza como testemunha
Foto de Clóvis Holanda
clique para exibir bio do colunista

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.

Clóvis Holanda comportamento

Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira A natureza como testemunha

.
Oscar Isaac (Foto: ROGER KISBY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Foto: ROGER KISBY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Oscar Isaac

Em elegante fim de tarde no sábado, 11, Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira trocaram votos de união no bucólico cenário da Casa Montenegro, propriedade cheia de natureza e com um lago no Mondubim. A noiva é filha de Rebecca e Cândido Albuquerque e o noivo de Ignácio Barreira e Rosane Bastos.

Beleza nativa do espaço ganhou ainda mais charme com a decoração natural-chic da Triart. Igor Montenegro, DJ Lucas Coelho, Super Banda e Artur Bacana mantiveram a energia lá em cima dos convidados ao longo de todo o evento. Na organização e produção, Lilian Porto. Cenas...

Foto do Clóvis Holanda

Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?