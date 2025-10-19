É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Silvio Frota ganhou festa surpresa pela nova idade organizada pela esposa Paula Queiroz Frota, noite de quarta-feira, 8, em seu endereço, em Fortaleza. Celebração reuniu filhos, netos e amigos para brindar, com um charmoso jantar, a nova idade do empresário e diretor do Museu da Fotografia de Fortaleza.
Para a idealização do momento, decoração e menu foram assinados pelo Casal Gourmet. À mesa, bolo da Sapore Trufado e os doces da Doce Mel para adocicar a noite repleta de sabores. Cantora Päula Lopes garantiu a animação dos convidados. Deslize para presenças...
