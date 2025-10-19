Silvio Frota ganhou festa surpresa pela nova idade organizada pela esposa Paula Queiroz Frota, noite de quarta-feira, 8, em seu endereço, em Fortaleza. Celebração reuniu filhos, netos e amigos para brindar, com um charmoso jantar, a nova idade do empresário e diretor do Museu da Fotografia de Fortaleza.

Para a idealização do momento, decoração e menu foram assinados pelo Casal Gourmet. À mesa, bolo da Sapore Trufado e os doces da Doce Mel para adocicar a noite repleta de sabores. Cantora Päula Lopes garantiu a animação dos convidados. Deslize para presenças...