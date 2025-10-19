É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Após longa espera por parte dos cinéfilos, chega aos cinemas, em 23 de outubro, "Frankenstein". Dirigido por Guillermo del Toro, cineasta vencedor do Oscar, longa adapta o clássico de Mary Shelley sobre Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém egocêntrico, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso - desencadeando uma tragédia que marca tanto o criador quanto sua criação. A produção é estrelada por Oscar Isaac, que na foto posa para a première da obra, contracenando com Jacob Elordi e Mia Goth. Na Netflix, produção chegará em 7 de novembro.
Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.