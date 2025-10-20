coluna segunda valendo

Foto: Marcelo Soubhia/ Divulgação Desfile Marina Bitu

Expansão

Tradicional Noélia Doces e Salgados acaba de inaugurar mais uma unidade, desta vez no Shopping Parangaba. Com um cardápio repleto de delícias e o mesmo sabor que conquistou Fortaleza desde 1988, a marca celebra a expansão com sua 10ª loja, reforçando a presença entre os principais centros comerciais da Cidade. No registro de inauguração do novo empreendimento, dona Noélia, fundadora da marca, entre os filhos Yuri e Yves Fontenelle.

Presença

BLD Urbanismo foi um dos participantes da 15ª edição da Complan - Seminário sobre Comunidades Planejadas, Loteamentos e Desenvolvimento Urbano, que aconteceu em São Paulo. Evento reuniu especialistas, empresários e gestores públicos para debater o futuro das cidades brasileiras.

Professor franco-colombiano Carlos Moreno, autor do livro "A Cidade de 15 minutos", que norteia a conferência de abertura do Complan 2025, inspira um dos principais projetos da empresa, intitulado Vert Fortaleza. A proposta busca aproximar serviços essenciais das pessoas, estimulando a diversidade de usos, a vitalidade urbana e a sustentabilidade.

No registro, o estudioso do urbanismo no mundo com o empresário Irineu Guimarães, CEO da BLD.

Mercado

Moura Dubeux, com forte atuação no Nordeste, e a Direcional Engenharia, um dos líderes do setor de construção civil no Brasil, acordaram avaliar potenciais investimentos conjuntos em projetos residenciais voltados ao segmento de média renda, com as subsidiárias Mood e Riva, e baixa renda, com a subsidiária Ún1ca e Direcional, nas principais capitais da região Nordeste, inclusive no âmbito da Faixa 3 do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Essa aproximação faz parte da estratégia de diversificação com eficiência e escala, unindo o conhecimento da Moura Dubeux sobre o mercado nordestino à reconhecida experiência da Direcional Engenharia em habitação voltada ao público destes segmentos. A intenção inicial das partes é manter a flexibilidade para que cada potencial parceria seja analisada individualmente, definindo caso a caso os termos e condições de cada projeto.

Lançamento

Fortaleza ganhará um importante registro histórico e cultural com o lançamento do livro "Interiores da Arquitetura em Fortaleza - da origem à profissionalização - 1950-2000", de autoria das arquitetas e professoras Beatriz Diógenes, Márcia Cavalcante e Tania Vasconcelos (juntas na foto). A apresentação da obra será no dia 24 de outubro (sexta-feira), às 19h30min, durante a programação da Casacor Ceará 2025, reunindo profissionais do setor, pesquisadores, estudantes, formadores de opinião e o público interessado na história da Cidade.

A publicação marca o encerramento de uma pesquisa acadêmica de fôlego, desenvolvida entre 2020 e 2025 no âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (UFC). A investigação preenche uma lacuna relevante ao reunir, pela primeira vez, dados, imagens e depoimentos sobre a atuação dos principais agentes e acontecimentos que moldaram a prática da profissão em Fortaleza ao longo de cinco décadas.

Made in Ceará

Na passarela da São Paulo Fashion Week, zoom no desfile da marca cearense Marina Bitu, que apresentou uma coleção inspirada em Djanira, importante nome do modernismo brasileiro. Peças nasceram de uma curadoria feita em parceria com o Instituto Pintora Djanira, revisitando obras que retratam especialmente o trabalho manual de mulheres (bordadeiras, costureiras, tecelãs e colhedoras) como símbolos de autonomia, herança e resistência. Criações celebram o encontro entre duas criadoras apaixonadas pelo Brasil: a artista que pintou a vida cotidiana e a designer que transforma esses gestos em moda contemporânea. Brilham!

Lide: homenagem

Pela primeira vez, o Lide Ceará revela, antecipadamente, o homenageado do ano, que receberá este importante reconhecimento do grupo que reúne a mais expressiva cena do capital privado cearense. A homenagem a Pedro Lima, presidente do Grupo 3 Corações, se dá pela relevante contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Ceará e do Brasil. Distintivo será entrege em 10/12, quando o Lide realiza seu tradicional leilão filantrópico de obras de arte no Natal do Bem. Na foto, a presidente da entidade, Emília Buarque, com o homenageado.

Parceria

Para anunciar parceria, a plataforma de locomoção 99 e a São Geraldo reuniram convidados e parceiros em evento, no Theatro José de Alencar, com show da cantora Kátia Cilene. Por meio da colaboração, as latas de refrigerante trarão ilustrações de pontos turísticos da Cidade, celebrando a cultura local. A ação promocional inclui, ainda, cupons de desconto (20% em corridas 99 para quem comprar os produtos com rótulo especial), além de carros completamente adesivados. Cenas...