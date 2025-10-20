Ecos de uma vernissage... e outras notas

Foto: Fernanda Calfat/ Divulgação Ariane Nobel desfila para Amir Slama

Coloquei uma sandália de couro - das arrumadas - e fui.

Aos sábados, faço assim, sapato só para momentos formais, o que não era o caso.

"Aferrar" estava sendo apresentada ao público em mais uma leve e interessante vernissage da Galeria Leonardo Leal. Exposição do escultor Célio Gurgel, expert em virar & revirar o ferro em sua perspetiva artística, reuniu muitos nomes de expressão, com direito a personas de vários segmentos.

Como sempre faço, gosto de percorrer as obras com a companhia do galerista homônimo, colecionador que jogou frescor e novo valor sobre as artes visuais de artistas contemporâneos do Ceará.

Leonardo é também um revelador de novos talentos do Estado para o mundo e fala de arte com uma paixão única. Uniu sua expertise como empresário ao métier das cores e formas. Todos saem ganhando, inclusive nós.

Enquanto contemplava a ousadia estética de Célio, em formas geométricas, numa cartela de cores terrosas e alguns tons de verde, avistei o ex-prefeito de Aracati, Bismarck Maia, com Gláucia, em longo papo com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, todo no off-white e em vias de filiação ao União Brasil.

Pelas expressões, diria que o assunto ééééé.....

...política, acertei? Interesses, lances, revanches & afins.

Da mesma seara, por lá, o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, com Nádia.

Vamos de...

..luz, sol e charme com a chegada do advogado Rodolfo Licurgo e a esposa, colega, Jeritza Gurgel, também comunicadora multiplataforma, carioca de alma.

Casal prepara-se para abrir a sede da Licurgo, Gurgel & Advogados Associados, prédio assinado pelo craque Luis Deusdará. Enquanto isso, pombinhos circulam aos sábados como personagens das novelas do Leblon, como o cinto de franja em macramê que ela usava sobre o short.

Pele de bebê. Arquiteto Rodrigo Maia tinha acabado de retornar de "semaninha" no Rituaali (Penedo, Itatiaia - RJ), considerado o "Melhor Spa Médico de Luxo do Brasil 2024". Das águas, lamas e cremes, passou um pouco de tudo no corpo e rosto e estava lá, sem um poro aberto na tez, em papinhos com Luís Mafrense e o "nutri" dos bacanas, Felipe Jataí, que me desaconselhou a comer as sementes da moda, abóbora, tão nutritivas, quanto calóricas, alerta aceso.

Pause nas obras de Célio, fui ver o acervo fixo da Galeria, numa sala da parte de trás. Enquanto olhava trabalhos de Arrudas, Mário Sanders, Iêda Jardim e Francisco De Almeida, encontro com outro galerista, Rodrigo Parente (Sculpt Galeria), que me falava do sucesso de seu estande na ArtPE.

Primeira-dama do evento era a médica Ana Flávia Torquato, uma entusiasta do marido artista. Os olhos brilham falando de obras que marcaram a carreira de Célio. Revelou-me acordo conjugal: antes dava seus pitacos na produção de Célio, mas depois combinaram de cada um seguir seu métier sem interferências. Justíssimo e ainda evita estresses desnecessários, anotem, vale para a vida isso.

Também pelo arte-salão, os médicos Viviane e Fabrício Martins, ele em clima da big corrida realizada pela Unimed Fortaleza no domingo, Tatiana Luna, Carlos Juaçaba, Anastácio Marinho, Pedro de Castro, Cláudia Majela, Águeda Muniz, Fábio Campos.

E ainda, Ivone e Cláudia Rebouças, superelegante com corte chanel, Márcio Gurgel, André Cordeiro Gurgel, Weber Araújo, Loredan Bernutty (em novo shape) com Lorena Aragão. Marlei Gurgel e Neila Timbó, Mazé e Renata Torquato, Érico Campos, dentre outras presenças...

Fui saindo, mas levando, comigo, uma inquietação artística. Foi uma provocação da obra "Alívio", de Iêda Jardim. Nela, de uma espécie de caixa, nasce um bebê e um pássaro ao mesmo tempo, na minha leitura visual. Sem pé nem cabeça, pensei.

Seria uma instigação à nossa mania de querer racionalizar tudo, deixando de libertar certas asas, por vezes?

Não sei, quem saberá...

O bom da arte é isso, põe em xeque as certezas, que nem existem, e jogam luz nas incertezas.

Vida que segue. Cenas... Mais fotos em @pauseopovo

abrir (Foto: Divulgação )Gláucia Maia, Ana Flávia Torquato e Bismarck Maia (Foto: Divulgação )Viviane e Fabrício Martins (Foto: Divulgação )Carlos Juaçaba e Anastácio Marinho (Foto: Divulgação )Cláudia Magela, Ana Flávia Torquato e Águeda Muniz (Foto: Divulgação )Clovis Holanda e Leonardo Leal (Foto: Divulgação )Fàbio Campos, Célio Gurgel e Leonardo Leal

Uma das grifes mais icônicas do beachwear deluxe no Brasil, Amir Slama celebrou 35 anos de moda com um desfile à altura de sua importância para o segmento moda praia no Brasil. Com um casting reunindo nomes como Claudia Liz, Isabella Fiorentino, Pathy Dejesus, Cassia Ávila e Vivi Orth, estilista revisitou momentos marcantes de sua trajetória. Coleção, desfilada na São Paulo Fashion Week, partiu de pesquisas realizadas nos últimos anos na Amazônia e dialogou com a obra de Glauco Rodrigues, artista que retratou o País de forma pop e moderna. Na foto, modelo Ariane Nobel na passarela.

Novo olhar



Uma das óticas mais tradicionais do Ceará, Óptica Itamaraty reinaugurou sua loja do Iguatemi Bosque de forma mais do que especial. Cristiane Araujo, Luiziane, Luiza, Panta Leão Cavalvante e Panta Neto reuniram parceiros, clientes e amigos para um desfile especial da grife norte-americana Tom Ford, seguido de charmoso coquetel. Presenças...



abrir (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Desfile Tom Ford (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Cristiane Araújo, Panta Neto Cavalcante e Luiziane Cavalcante (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Igor Fernandes, Cristiane Cavalcante, Panta Neto, Roberta Fernandes e Luiziane Cavalcante (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Giancarlo Baldassarre, Panta Neto, Carlos Guilherme (Foto: Itamaraty/ Divulgação )CEO Ópticas Itamaraty, Panta Neto (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Panta Neto, Giancarlo Baldassarre (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Desfile Tom Ford (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Desfile Tom Ford (Foto: Itamaraty/ Divulgação )Desfile Tom Ford



