Tudo demais é veneno...

Foto: @agfotosite Desfile Lino Villaventura

já diziam as vovós, absolutamente cobertas de razão.

Humanamente desequilibrados, presos na espiral "quando não é 8 é 80", sempre que começamos a fazer algo em bando, o caldo entorna, já notaram?

Vilão da vez: os "after" das corridas de rua.

É lindo ver Fortaleza se consolidar como uma cidade que, além de solar, tem uma atmosfera esportiva, com pessoas se exercitando na orla, mas as provas do mundo running terminarem com trios elétricos em plena 7h da manhã não faz sentido e nem há a necessidade se o foco for, mesmo, uma atividade esportiva. Business é outra história.

...E estou, aqui, cortando na própria carne, hein?

Também já andei levantando o dedo na frente do palco, após correr 10km, enquanto o Rexonna comprovava, na massa, nunca ter fornecido as 72h prometidas de proteção.

Tenho um amigo que, numa dessas corridas balada ao amanhecer, quando menos percebeu, além de "pra lá de bragadá", estava de cigarro no dedo, era ex-fumante, protagonizando o mix "Antídoto Veneno".

Adoooooooooooooooro....e quem nunca?

Coitados dos adultos, a vida é sempre no ON direto, sem tirar de dentro para as demandas e, quando encontramos um "vale-morning" de escape, estamos contrariando as regras da convivência citadina. Aff!

Invejei, demais, um "instagramer" que, por esses dias, postou uma foto, na primeira classe de um voo (onde as pessoas ainda não mordem umas às outras), com a legenda "Bye, Bye, Brazil!". É fato que ele se apresenta como super-patriota no restante do ano, mas como julgar alguém que, pelo menos vez por outra, goza da possibilidade de dar um tempo aqui do Hospício Verde & Amarelo?

Fiquei com peninha mesmo, e em euros, de um "primo, do amigo, do conhecido" que, juntando moeda por moeda, foi para a casa da irmã, radicada na Europa desde os 19 anos. Era num "quartier sensible" nos arredores da Cidade Luz. Comendo baguete da esquina com vinho popular e acompanhando a rotina da anfitriã, deu-se conta que a bonita atuava como "courtisane" - abafa, segredos de família.

Pois bem, entre idas e vindas no roteiro simplinho da "prostituée", deixou o último dia da viagem para a foto com Monalisa no icônico Louvre, exatamente na mesma data em que o museu foi fechado mediante o assalto das joias. Até em Paris, mon amour? "As facções da Região Metropolitana me perseguem em qualquer lugar do planeta", brincou nas redes.

Não temos UM DIA de paz nessa vida, fato. Quando não é no amanhecer, espere que ainda está por vir, até mesmo na viagem dos sonhos...

...deve ser, por isso, que os Empreendedores da Espiritualidade (vamos chamar assim, tá?) andam tão criativos na quadra 2024-2025, com foco nos desalentados, embora endinheirados.

Analisando as imagens das últimas novidades no quesito "mundo do além", anda cada vez mais em alta essa mistura de conceitos neo-pentecostais com exercícios militares, gritos de guerra e técnicas de coachies, tudo completamente deslocado do pensamento crítico e da racionalidade, mínima, que se espera de um ser humano adulto.

Tenho para mim que, a esta altura da (des)marcha civilizatória, quem inventar o "Elixir da Sereias", colocando água do mar em vidrinhos adquiridos na Castro e Silva, pode até não ficar rico, mas garante a champs do Réveillon, que já é depois de amanhã...

Quem fez, fez, e quem não fez é porque não estava mesmo querendo e está tudo bem. Finalizo com Antônio Gramsci quando escreveu:

"O desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido".

Dito isto, o importante é que Odete Roitman, meu bem, segue vivinha da Silva. E nós, bem...

...vamos tomar nosso café, o fim do pote, depois continuamos a conversa.

Flores...

Sem fôlego...

...ficou a plateia da São Paulo Fashion Week durante o desfile de Lino Villaventura. Na 60ª edição do evento que, em 2025, celebra 30 anos de passarela, o paraense radicado no Ceará comprovou, mais uma vez, que é, messsssmo, um alquimista dos tecidos, um artesão da fantasia e do delírio, o icônico mestre da moda brasileira. Catwalk foi aberta com peça das mais inusitadas. Na recente exposição sobre o criador no Museu da Fotografia de Fortaleza, uma instalação, fashion-marionete em suspenso, chamava atenção sobremaneira dos visitantes. Pois bem, ela ganhou vida e puxou a fila dos modelos. Brilha!

Institucional

Jornalista Silvonei José Protz, coordenador da Rádio Vatican News, há 36 anos atuando no Vaticano, visitou O POVO, onde foi recebido pela presidente institucional e publisher do Grupo, Luciana Dummar, dentre outros executivos. Conhecido como "a voz do papa" no Brasil, Silvonei veio à capital cearense participar de um evento da Arquidiocese de Fortaleza. No Vaticano, já trabalhou com três papas, além do atual Leão XIV: João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Doutor em Comunicação, é reconhecido como Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno e da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém. Sua presença em Fortaleza se relaciona com o compromisso manifesto, da Arquidiocese, em promover uma comunicação que gera esperança e fortalece a missão evangelizadora da Igreja.

Inauguração

Daniel Maia Advocacia inaugura nova sede com solenidade & coquetel em 5 de novembro. Um dos escritórios de maior projeção do Estado, atuando em diversos campos do Direito, passará a funcionar em prédio na Nunes valente, 1309. Além dos espaços dedicados à Advocacia, endereço tem como conceito ser um hub de negócios, com salas dedicadas a outros segmentos.

Ponto alto da edificação: Piazza Aldeota Rooftop, espaço moderno e destinado aos eventos do escritório, mas também com agenda aberta para a Cidade, com direito a requintado projeto de ambientação, paisagismo e interiores.

E mais um detalhe deve chamar atenção na sede da Daniel Maia. Uma réplica em tamanho real de um carro de Fórmula 1, da McLaren, está em uma das paredes, remetendo ao legado de Ayrton Senna e também como símbolo de performance, coragem e vitórias, valores que orientam a atuação do profissional, que na foto posa com a peça, concebida exclusivamente para o espaço. Promete!

Últimas...

Esta noite, às 19h30min, na Igreja da Paz, será celebrada a Missa de Sétimo Dia em memória de Lauro Chaves Filho. Esposa Ana D`Áurea, filhos do casal, netos e demais familiares e amigos se reúnem e convidam para este ato de fé cristã.

Agendado, para 29 próximo, o jantar do mês da Confraria Amis Et Vins. Vai ser no restaurante Mayú, unidade especial CasaCor Ceará, belamente projetado e ambientado por Ana Virgínia Furlani.

Lúcio Brasileiro recebe as primeiras confirmações do seu tradicional almoço da Escola Unidos do Natal, confraternização de fim de ano, agendada para 28 de novembro no Cumbuco.

Nesta sexta-feira, no programa Pause - Temporada Especial CasaCor Ceará, recebo dois craques da arquitetura no Ceará: Carlos Otávio e Ticci Sanford. Em pauta, o métier de tornar a vida mais bela a partir dos espaços de convivência. Às 16h, no Youtube do O POVO.