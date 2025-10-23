Na dúvida, evoque o Serafim do Desejo. Será?

Foto: Carmem Prado/ Divulgação Dani Gondim

Adoraria começar...

...o dia noticiando um "new affair" do mundo político que, uma vez se consolidando, ao ponto de se tornar foto nesta coluna, vai ser, como diria meu saudoso colega e grande jornalista Alan Neto, "uma bomba de mil megatons" - não me mandem mensagens, não revelarei os nomes dos pombinhos, por enquanto, deixa primeiro vingar.

Até lá, vamos cuidando e controlando nossas próprias paixões...

Para começar, os arranjos políticos dos últimos dias comprovam o que sempre escrevi por aqui, de diversas formas. Enquanto os desavisados (e alucinados) ficam brigando nas filas dos supermercados e nos almoços de família por um dos polos da polarização política, os "bacanas" estão a todo vapor ajustando os "puxadinhos" a fim de que os projetos (pessoais, embora numa seara pública) consigam se unir em torno de chapas para 2026.

A filiação de Ciro Gomes ao PSDB, com o aplauso do PL e do União Brasil que o diga...

Guardados os elogios e/ou as críticas que cada um possa ter em relação ao ex-vários cargos, algo há de se concordar, Ciro não é bem o que possamos chamar, no campo ideológico e dos costumes, como um homem "conservador", o que deixa a ala mais radical de orelha em pé com suas pautas ortodoxas...

Ao mesmo tempo, o ingresso de Guilherme Boulos (PSol) no Governo Lula 3.0, com a intenção de abrir as portas do Planalto para as bases sociais (abandonadas há décadas pela esquerda caviar & afins), refaz as pazes eleitorais entre os dois partidos que, há tempos, disputam o voto do campo dito progressista, embora as mulheres garantam que a espécie mais machista do Universo é o "esquerdo-macho" - reclamem com elas.

Psolistas-raiz, daqueles de tomar "banho de natureza" no Cocó (sair se abraçando com as árvores), ficaram receosos com essa aproximação institucional e temem que a pretendida "pureza" moral da sigla seja compormetida ao integrar institucionalmente a gestão da estrela vermelha.

Entre o dito e o subentendido, só tem um sujeito errado nessa história: o iludido que, mesmo após tantos episódios contrariando as versões de gregos e troianos, segue gastando seus nervos com um jogo de poder que persiste há mais de 500 anos...

Resposta inteligente e consciente...

...numa roda onde estive recente, uma pessoa, ao ser questionada se era de esquerda ou de direita, respondeu que era um CIDADÃO e, portanto, a ele cabia acompanhar, cobrar e criticar os representantes públicos, muito mais do que sair defendendo até casamento e filhos de políticos.

É isso. E já que hoje é quinta-feira, que lembra sexta-feira e remete a sábado, que tal invocar o "Anjo da Impulsividade"?

Recebi a imagem desse ser holístico imaginário num desses grupos de brincadeiras, sempre cheios de fundos de verdade. Essa entidade pode ser evocada quando há a necessidade de permissão íntima ou, melhor, de um álibi mental para cometer atos de menor racionalidade.

Vale enviar aquela retida mensagem marota ao "contatinho", fazer uma compra fútil por puro capricho (são as melhores), mandar um desaforo à altura (nada polite) para quem merece ouvir poucas e boas, abrir aquele vinho (caro) do Natal passado prestes a "vinagrar"...

...topar, sem pensar nem por minutos, um café arriscadíssimo (ui!) depois do almoço executivo...

Bem...

...na falta de coragem a sangue frio, acenda uma vela (no Iphone mesmo) para o Anjo da Impulsividade, ele olhará fixamente para seu olhos com a seguinte pergunta:

- É melhor se arrepender ou passar vontade?

Daí, vocês decidem. O casalzinho, do começo do texto, está sob as bênçãos do tal Serafim dos Desejos....

"Cala-te boca", diria Alan.

Flores...

Medicina Reprodutiva

Foto: Divulgação Clínica CONCEPTUS marca presença em dois grandes eventos da medicina reprodutiva em São Paulo

Sócios na Clínica Conceptus Reprodução Assistida, agora em novo endereço (Rua Antônio Augusto, 1160) médicos Marcelo Cavalcante e Marcelo Gondim integraram importantes encontros internacionais, que reuniram grandes especialistas na área.

Especialista em Imunologia da Reprodução e membro do corpo editorial do Journal of Reproductive Immunology, Marcelo Cavalcante esteve no 1º Simpósio Internacional de Imunologia da Reprodução e Perda Gestacional. Encontro reuniu nomes de destaque como Ricardo Barini (Unicamp) e Manoel Sarno (UFBA). Em pauta: avanços científicos e clínicos na abordagem imunológica das perdas gestacionais recorrentes.

Os dois diretores da Conceptus, juntos na foto, também compareceram ao 29º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, promovido pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, evento que tratou dos recém-avanços tecnológicos e científicos no campo da fertilidade humana.

Réveillon

...E quem brilhou, mesmo, no fim de tarde de lançamento das festas do famoso Réveillon de Fortaleza foi a multicultural Dani Gondim. Modelo, atriz, apresentadora, influenciadora digital, ativista e empresária, ela atuou como mestre de cerimônias da solenidade, no Estoril, combinando, portanto, o turquesa pintado nos detalhes da edificação com o azul dos olhos da artista. Entusiasta e defensora da moda cearense, trajou modelo branco, cor da virada, da marca Hand Lace. Brilha!

Últimas

Empresários Nilo e Bruno Maia recepcionam o segmento de material de construção na quarta edição do Fórum Gestão e Negócios, que acontecerá nesta sexta-feira, 24, no La Maison. Na programação palestras, rodada de negócios e encerramento com coquetel de confraternização.

Eduardo Gomes de Matos e esposa Fernanda celebram 40 anos de união, em Málaga. Viagem, acompanhada da filha do casal, Camila Hamdan e genro Cid Hertz, também comemora os 30 anos de atuação da Gomes de Matos Consultoria.

Total white é o dress code do festão de Gil Santos neste sábado na Casa Taibaiana, propriedade da decoradora na Taíba. Amigos da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e dos EUA já chegam nesta quinta-feira, 23, para a agenda de três dias de comemorações.

Federação Espírita do Estado do Ceará realiza, sábado e domingo, 1º e 2 de novembro, o 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará, no hotel Oásis Atlântico Fortaleza. Nove palestrantes espíritas de todo o Brasil se dividirão em exposições, painéis e rodas de conversa. Divaldo Franco será homenageado.

Empresário Bosco Nunes, CEO da AISIKI Estratégia Empresarial, participou da Missão Big Trip Floripa 2025, promovida pela CDL Jovem Fortaleza, quando visitou empresas como Porter Group, RD Station e Mormaii.

Boa Vista Planejados inaugura sua primeira loja em Fortaleza, na Aldeota, reunindo ambientes assinados por arquitetos como Carlos Otávio e Mirella Gomes, que assinam suíte master com que integra closet e sala de banho no espaço.



