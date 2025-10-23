Sinal dos tempos... e outras notas

Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Mckenna Grace

Não sei onde isso vai dar, mas saiu do controle das entidades médicas e de saúde pública o uso indiscriminado de hormônios para fins estéticos. Se antes a prática era circunscrita aos competidores de fisiculturismo, modalidade que precisa urgentemente rever suas regras mediante as mortes recorrentes de atletas, os anabolizantes tornaram-se prática comum nos receituários de profissionais que vendem, na web, o "shape perfeito" à distância de um click.

Os eufemismos nunca foram tão criativos. O que antes se resumia como "bomba" ganhou novos contornos como "TRT" (Testosterone Replacement Therapy) - o popular "Testa" -, ou "protocolo hormonal", "suplementação avançada" ou, ainda, as "injeções ergogênicas" e os "soros mágicos" dentre outros termos. Para além dos riscos objetivos à saúde, conforme alertado por uma ala mais prudente da Medicina, há também a construção de um imaginário coletivo em torno de um padrão de beleza corporal humanamente impossível de ser atingido sem a inserção dessas substâncias.

Tudo é menos pior para os pacientes que têm condições financeiras de fazer os tais "protocolos de otimização hormonal" com total acompanhamento, exames periódicos e alguma cautela dentro do esquema proposto pelo profissional contratado, muito embora haja o alerta de, em quaisquer formatos, se tratar de uma "roleta russa". Embora procedido de forma individual, a questão tornou-se coletiva, já que as construções culturais, os modismos, não têm muros, atingem todas as faixas etárias e classes sociais, fazendo com que proliferem as clínicas clandestinas e outros meios de ingresso a um esquema perigoso e irresponsável.

Não é a primeira vez que trato do assunto, mas a amplitude recente da questão, agora chegando de forma mais incisiva entre os mais jovens e até adolescentes, pessoas ainda em formação, torna o alerta às entidades médicas e de controle da saúde coletiva ainda mais grave.

Nos últimos dias, por exemplo, fez sucesso nas redes as imagens do filho de um casal de famosos, aos 22 anos, exibindo músculos às custas destes "protocolos".

Alô, Ministério da Saúde, Conselhos de Medicina, Secretarias de Saúde, está tudo normal para vocês também?

Foto: acervo pessoal João Fiúza e Gabriel Soárez

Empresário Gabriel Soárez reuniu, na residência de Jhonny Fujita, mais um grupo de amigos do mundo dos negócios para nova edição do "Projeto Casa 7", série de encontros visando conexões entre jovens sucessores e líderes empresariais.

Convidado especial da noite foi João Fiúza, presidente do Grupo Diagonal, que compartilhou sua trajetória à frente da corporação, destacando aprendizados, decisões estratégicas e valores que sustentam mais de quatro décadas de sucesso da marca.

"Já podemos dizer que o Casa 7 é o grupo de conexões mais relevante do Nordeste. Isso se deve ao nível dos convidados que recebemos e à qualidade dos membros que fazem parte dessa comunidade", pontuou Soárez em discurso de boas-vindas aos convidados do jantar.

Foto: divulgação Liana Fujita,João Fiúza, Carlos Fujita e Jhonny Fujita

Fim de tarde da segunda-feira, 20, no Estoril, Prefeitura de Fortaleza revelou as atrações que se apresentarão nos dois dias de festa da tradicional Virada de Ano na Capital. Wesley Safadão, Seu Jorge, Luan Santana, Bruno e Marrone, Matuê e Paralamas do Sucesso estão dentre os artistas a se apresentar nos dias 30 e 31 de dezembro, dando início às comemorações pelos 300 anos da Capital. Nomes da política e do empresariado compareceram...

abrir (Foto: Divulgação)Evandro Leitão, Helena Barbosa, Denise Carrá, Ivana Bezerra e Dani Gondim (Foto: Divulgação)Assis Cavalcante, Manoel Linhares, José Carlos Pontes, Evandro Leitão, Denise Carrá, Igor Pinho e Eduardo Bismarck (Foto: Divulgação)Assis Cavalcante, Eliane Brasil e Artur Bruno (Foto: Divulgação)Homero e Mayara Silva, Carol e Igor Pinho (Foto: Divulgação)Eduardo Bismarck e Léo Couto

Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Mckenna Grace

Fãs da escritora best-seller Colleen Hoover todos em polvorosa com a estreia, neste fim de semana, de "Se Não Fosse Você", livre adaptação do drama romântico homônimo para os cinemas.

Em cena, Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha adolescente Clara (Mckenna Grace) enfrentando as consequências familiares de um acidente trágico.

A convivência complicada parece também piorar quando uma série de segredos da família e revelações chocantes vêm à tona. Na foto, Mckenna Grace na première da produção.

Foto: Heudes Régis/ Divulgação João Carlos Paes Mendonça

No ano em que celebra nove décadas de existência, Grupo JCPM anuncia mudanças na sua estrutura organizacional. As decisões estratégicas passam a ser concentradas na holding JCPMPar - Participações e Empreendimentos S.A que terá um Conselho de Administração formado por seis integrantes.

Conglomerado engloba empresas dos segmentos de Shopping Center, Construções, Incorporação e Ativos Imobiliários, Comunicação, com o Sistema Jornal do Commércio (TV, Rádio, Jornal e Digital) e Compromisso Social (Instituto JCPM e Fundação Pedro Paes Mendonça).

O Conselho será presidido por João Carlos Paes Mendonça (foto) e terá como membros João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, Jaime Queiroz Filho, vice-presidente do Conselho, e Marcelo Silva, conselheiro independente.

Foto: arquivo familiar Leandro Vasques e Aline com os filhos Pedro e Gabriel

Requisitada fisioterapeuta, Aline Vasques é a aniversariante desta sexta-feira, 24. Passa a data recebendo o carinho do marido, advogado Leandro Vasques, e dos filhos do casal, Pedro e Gabriel, adiando os festejos para viagem entre a Itália e Espanha no final do ano.

Coreógrafo Henrique Rodovalho, um dos nomes mais importantes da dança contemporânea brasileira, será homenageado nesta sexta-feira, 24, na abertura da XV Bienal Internacional de Dança do Ceará, às 20 horas, no Theatro José de Alencar.

Presidente da Ceasa-CE, Hebert Lima ministrará a palestra "Aproximando a Ceasa do Produtor", nesta sexta, às 15 horas, no evento Coalização Agro, em Guaraciaba do Norte.

A partir do primeiro sábado de novembro, o Náutico Atlético Cearense estreia a Feijoada da Pérgola.

Ainda no Clube Alviverde, festa de Réveillon terá shows de Naira Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac.

Empresa Nagaura, do Grupo LD, especializada em alimentos orgânicos e saudáveis, lançou nesta quinta-feira a "Maçã Misteriosa", com direito a mascote marcando presença em locais icônicos de Fortaleza. Brincadeira caiu no gosto das crianças.



