Em alta, na Netflix mundial, "Ninguém Nos Viu Partir", série mexicana inspirada no livro "Nadie nos vio partir", da autora Tamara Trottner. Produção narra o sequestro de duas crianças pelo pai, que as escondeu por anos da mãe, como forma de se vingar de uma suposta traição conjugal. Tamara, a autora do livro, é uma das filhas levadas pelo genitor. Assim como na vida real, na produção a mãe emprega todos os meios possíveis para tentar reencontrar os filhos. No papel principal, de Valeria Goldberg, está a atriz Tessa Ia, na foto posando em red carpet da Sétima Arte. Merece o play!