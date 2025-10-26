Mais um terreno emblemático na mesa da Moura Dubeux

Foto: @johnnymoraesph / Divulgação Desfile Catarina Mina

Depois do Mansão Seara, na Avenida Beira Mar, e do Quadra Macêdo, no quarteirão circunscrito entre as ruas Maria Tomásia, Visconde de Mauá, Oswaldo Cruz e Marcos Macêdo, a Moura Dubeux tem mais uma joia urbana em seu portfólio. Construtora adquiriu o terreno da rua Tibúrcio Cavalcante, altura do número 607, onde atualmente acontece a CasaCor Ceará pela segunda vez.

Negociação foi realizada ainda antes do início da mostra de arquitetura arte, design e paisagismo, que segue aberta até 16 novembro. Terreno de 5 mil metros quadrados de área onde, na década de 70, o engenheiro cearense Pedro Natale Rossi ergueu o casarão da família de Manoel Machado e sua esposa Beatriz.

Os detalhes do futuro projeto ainda estão sendo fechados.

Na noite da última quinta-feira, CEO Diego Villar, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux, Duda Dubeux, e diretor regional Fernando Amorim receberam clientes e parceiros em coquetel na CasaCor Ceará, onde empresa mantém lounge assinado pela designer Kel Oliveira. No ambiente de funcionalidade e sofisticação, apresentaram os detalhes do Quadra Macêdo, empreendimento assinado pelo premiado Daniel Arruda.

Com todos os apartamentos voltados para o nascente, plantas têm 4 suítes e áreas privativas de 165 m², 200 m² e 205 m². O paisagismo é do escritório Abbud, referência nacional na criação de espaços verdes integrados à cidade, e a ambientação de interiores de Thaisa Bohrer.

Momento também brindou o excelente ano da construtora no Ceará. Cenas...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Lidia Oliveira e Raquel Marques (Foto: JoaoFilho Tavares)Raquel Becker (Foto: JoaoFilho Tavares)Roberta Quaranta (Foto: JoaoFilho Tavares)Duda Dubeux e Kel Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Duda Dubeux (Foto: JoaoFilho Tavares)Duda Leal e Luna Beca (Foto: JoaoFilho Tavares)Germana Wanderley e Silvana Guimaraes (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando Amorim (Foto: JoaoFilho Tavares)Isabela Arruda, Samara Ruth e Raquel Becker (Foto: JoaoFilho Tavares)Tales Catunda, Roberta Quaranta e Kel Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Neuma, Carolina e Pedro Esdras Figueiredo (Foto: JoaoFilho Tavares)Cybele Pontes e Fabio Campos (Foto: João Filho Tavares )Diego Villar, Duda Dubeux e Fernando Amorim (Foto: JoaoFilho Tavares)Carolina Figueiredo (Foto: JoaoFilho Tavares)Clecianne Januário e Raquel Marques (Foto: JoaoFilho Tavares)Clóvis Holanda e Duda Dubeux (Foto: JoaoFilho Tavares)Clovis Holanda e Fernando Amorim: detalhes do Quadra Macêdo

SPFW

Inspirada na árvore de Carnaúba, palmeira conhecida como símbolo do Ceará e também como "árvore da vida", a marca handmade deluxe Catarina Mina apresentou sua nova coleção na passarela da São Paulo Fashion Week. Peças foram executadas numa parceria com o projeto de moda "Vai Maria" (iniciativa com o Iprede), que celebra o artesanato e a força das mulheres do Nordeste por meio do crochê e outras técnicas artesanais. Público e crítica aplaudiram o brilhantismo, a criatividade e o compromisso social da grife de Celina Hissa. Brilha!

Veterinária Express

Segundou e estava pensando o seguinte:

...bem que as faculdades poderiam oferecer uns cursos de Veterinária numa versão "Express", só focada mesmo nas cobras que precisamos lidar na rotina e nos sapos que somos forçados a engolir no jogo da vida.

Vou te falar, é cada veneno que, francamente...

Para quem desejasse, poderia também serem disponibilizadas disciplinas especiais voltadas às antas e jumentos. Tais categorias estão super em alta no Brasil atual no qual, quanto menos repertório, experiência, estudo, maturidade, propriedade no que se fala, caráter, ética e compromisso com a coletividade, maiores as chances de sucesso como influenciador digital milionário, cercado por tigrinhos & afins.

Também há bastante espaço e receptividade para tais segmentos no universo da política, que reserva ainda ótimas cadeiras para raposas, corvos, pavões, abutres, cachorros e o mais "habitué" da fauna institucional: os ratos.

Estou mentindo? Vamos fugindo das zebras, são mais cinco dias até chegar sexta, mas ainda na pegada da vida como ela está...

...no Detran-CE, onde a burocracia estrutural brasileira encontra seu apogeu, colocando à prova os últimos resquícios de sanidade do cidadão comum para lidar com a realidade do serviço público, deveria ser criada uma nova exigência para quem deseja tirar uma carteira de motorista, o curso "habilitação em convivência avançada com motoqueiros urbanos".

Pela forma como tais condutores transitam por ruas e avenidas da Capital, podemos considerar baixíssima a incidência de colisões e acidentes com riscos de vida e até mortes. Não fosse o medo dos motoristas de carros em danificar seus veículos, freando, acelerando, desviando das barbeiragens, Fortaleza e muitas outras grandes cidades do Brasil seriam um cenário de extermínio humano.

Com beijos de luz para meus leitores fofos, que preferem as positividades em detrimento da realidade, anuncio que está aberta a temporada natalina, com direito às casas de Papai Noel, um convite a essa dose de anestesia e esperança que chega a cada dezembro.

Flores... vermelhas, para Mamãe Noel.

Ótima semana.



