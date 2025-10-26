Logo O POVO+
Oitenta anos de força, fé e futuro
Foto de Clóvis Holanda
clique para exibir bio do colunista

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.

Clóvis Holanda comportamento

Oitenta anos de força, fé e futuro

.
Tessa Ia (Foto: DAVID LIVINGSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Foto: DAVID LIVINGSTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Tessa Ia

Natural de Sobral, empresário Wellington Pontes é uma das histórias mais vitoriosas de empreendedorismo do Brasil. Fundou a indústria de colchões Eurosono, hoje presente em 17 estados do País. Com a chegada dos 80 anos, celebrou a nova década e a trajetória de superação & inspiração com grande festa, no La Maison Buffet, recebendo o abraço da família, dos muitos amigos e de grandes parceiros dos negócios, como Luciano Hang, dono da Havan, que veio a Fortaleza exclusivamente para a festa. Com grandioso projeto de decoração de Branca Mourão, bolo do cake designer Ricardo Tavares (Cacau2You) e cerimonial de Mafrense, seguem registros de uma noite marcante para todos os presentes. Cenas...

Foto do Clóvis Holanda

Sociedade, política, tendências. Tudo junto com uma pitada de bom humor. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?