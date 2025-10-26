Oitenta anos de força, fé e futuro

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Natural de Sobral, empresário Wellington Pontes é uma das histórias mais vitoriosas de empreendedorismo do Brasil. Fundou a indústria de colchões Eurosono, hoje presente em 17 estados do País. Com a chegada dos 80 anos, celebrou a nova década e a trajetória de superação & inspiração com grande festa, no La Maison Buffet, recebendo o abraço da família, dos muitos amigos e de grandes parceiros dos negócios, como Luciano Hang, dono da Havan, que veio a Fortaleza exclusivamente para a festa. Com grandioso projeto de decoração de Branca Mourão, bolo do cake designer Ricardo Tavares (Cacau2You) e cerimonial de Mafrense, seguem registros de uma noite marcante para todos os presentes. Cenas...
