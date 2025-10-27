"Conga, la conga...conga, conga, conga"

Foto: Eri Nunes/ Arquivo pessoal Gil Santos

"Aqui tem gente rica, gente pobre, preto, branco, hétero, gay, político, careta, tem de tudo, festa minha é assim", declarou em trecho do seu discurso de agradecimento a aniversariante Gil Santos, noite do último sábado, quando recebia muitos amigos em sua Casa Taibaiana, belíssima propriedade da decoradora frente-mar.

Era a celebração pelos 57 anos da baiana, que começou ainda na sexta-feira, com um assado de peixe & champs, receptivo para os convidados de vários locais do Brasil, que vieram ao Ceará para a festança.

Marcado para o fim da tarde, evento pediu dress code total branco, liberando a criatividade de quem não se conforma em, simplesmente, colocar uma camisa ou um vestido na cor da paz e do Réveillon, precisa ter um "plus" de estilo, a começar por Denise Bezerra, esposa da aniversariante, com camisa branca bordada de símbolos do Nordeste.

Arquiteto Rodrigo Maia foi com uma camisa estruturada de Lino Villaventura, trocada por regatinha num ímpeto de semi-strip no fervor da pista. "Alma de Artista" estava escrito no bolso da camisa branca da artista visual Joana Cardoso.

Fê Sena, filha de Gil, apostou em transparência bordada com cristais suspensa em saltos altíssimos, Miguel Filho e Igor Brito colocaram os colares de pegada étnica que adquirem em suas viagens pelos confins do planeta, circulando na companhia da queridíssima e inoxidável Rosângela Souza. Izabela Fiúza foi com peça em maxi-fuxicos, chic, ao lado do sempre animado Márcio Menezes. E por aí vai...

Cheguei depois das 20h, já com as presenças consolidadas, e precisei de umas duas horas para dar conta de cumprimentar tantas pessoas conhecidas.

Luiziane Cavalcante, parabenizada pela nova Itamaraty do Iguatemi Bosque; Cadeh Juaçaba (com Roberta) organizando exposição em projeto com Ailton Krenak; Thiago Façanha e esposa Camila, que me apresentaram um casal levíssimo, Luciano Campos e Vanessa, proprietários do Hotel Boutique Saline Taíba que, há mais de dez anos, se mudaram para a praia a fim de uma rotina mais tranquila. Gostei da vibe deles.

Muito alinhados, de linho, Ivana Bezerra e Alexandre Rangel. Responsável por toda a produção e cerimonial do evento, Roberto Alves (Celebre), com seus broches, que já se tornaram uma marca registrada.

Marcus Novaes e Andréa, os reis de qualquer pista; Marcos Lessa e o marido Gilmar Mendonça, calçando havaianas modelo "pescador" em pink; Ana Cristina Camelo com turbante vazado em crochê...

Trajando vestido colorido com motivos africanos, Gil ganhou homenagem dos familiares e parabéns com direito a show de fogos iluminando o mar no horizonte. Entra no palco a cantora Mart'nália, com um repertório de samba daqueles de revirar os olhos. A música brasileira é mesmo incrível!

Pausa na animação para recarregar as energias (foram 10 horas de festa) no buffet de Lia Freire, que me pegou com um dumpling de camarão e carne de porco no molho tarê. Com o Chandon trincando, harmonização perfeita.

Dividi a mesa enquanto jantava com o famoso oftalmologista Abelardo Targino e marido empresário Fernando Targino, que me apresentaram à uma das figuras mais icônicas nas altas rodas da Bahia: Petúnia Maciel e o marido Marcos Maciel. Assunto: o dia em que Grace Jones, modelo, cantora e atriz no auge da fama, foi varrer o apartamento do casal em Paris, ajudando num pós-farra dos tempos das discotecas...

Nossa conversa foi cruzada por gritos animadíssimos vindos do palco. Era a cantora Gretchen que chegava para animar a "tchurma". E óbvio que o ápice foi com o hit "Conga, Conga, Conga", e a performer exibindo seu rebolado aos 67 anos. Tal hora, numa rápida interferência do som, ela, Gretchen, simpaticíssima, disse: "o bumbum tá aqui, agora só falta a música".

Na sequência, já na madrugada, chega o "Bloco Mambembe", show multiritmos das artistas Mulher Barbada e Deydianne Piaf. Virou Carnaval e cometi o "erro" de sempre, refrescar o paladar com o cítrico, porém superalcoólico drink Fitzgerald.

Daí fui que fui e acordei com aquela ressaquinha que só festas boas e verdadeiramente animadas promovem. Gil curtiu cada segundo, dançando entre braços e abraços. É como sempre falo, a maior tônica vem do anfitrião, ele dá o tom da noite e a baiana é arretada e sabe receber como ninguém.

Com o desejo de muita saúde a Gil e família, seguem cenas... Mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

