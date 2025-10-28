Logo O POVO+
Reconhecimento, estilo, Carnaval 2026 e outras notas...
Foto de Clóvis Holanda
Iza será Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense (Foto: Alex Santana @alexsantanaphotographer)
Inclusão

Victor Moreira, CEO da Rede Ot, recebe homenagem no Palácio da Abolição(Foto: Divulgação)
Victor Moreira, CEO da Rede Oto, em registro no Palácio da Abolição, quando o conglomerado, uma das maiores redes de hospitais particulares do Ceará, foi reconhecida por suas práticas de inclusão e acessibilidade no ambiente corporativo.

Instituição recebeu o selo 'Empresa Completa, Empresa que Inclui', concedido pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e da Secretaria do Trabalho (SET), às organizações que se destacam pela inserção de pessoas com deficiência em seus quadros de colaboradores.

Medicina

Médico Fernando Barroso, presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea (SBTMO)(Foto: Divulgação )
Presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea (SBTMO), médico Fernando Barroso Duarte integrou o XIX Congresso Brasileiro de Transplantes, este mês em Fortaleza. Profissional apresentou apresentou os avanços do Registro Brasileiro de Transplante de Células Hematopoéticas e Terapia Celular, iniciativa criada em 2019 pela SBTMO e que consolida dados nacionais, fortalecendo a pesquisa multicêntrica em transplante de células hematopoiéticas e terapia celular.

Estilo

Antonio Reinaldo Leitão e Daniel Grah para a DLT(Foto: @vinicavalcantes)
...Evocando o poder do clássico e a versatilidade do casual, marca cearense DLT celebra o sucesso da coleção Rooted, protagonizada, em campanha cheia de charme, pelo modelo Daniel Grah, figura conhecida na cena fashion internacional e pelo modelo revelação cearense Antonio Reinaldo Leitão, estudante de Design e filho do arquiteto e empresário Jayme Leitão (Reata). Nas cenas, capturadas em fotos e vídeos no restaurante DOC e pelas ruas da Cidade, onde circularam a bordo de um Porsche, a dupla apresenta as peças em alfaiataria, tecidos tecnológicos e tricô, hit nas vitrines masculinas nesse fim de ano. À frente, Alexandre Magno Menezes e Renata, casal fundador da grife, atualmente com 20 lojas.

Painel-estrela & afins...

Ponto de destaque na CasaCor Ceará, Casa Vida&Arte, projeto assinado pela arquiteta Gabiriela Picanço, chama atenção desde a fachada, com o painel artístico, dupla face assinado pela artista visual Gabriela Gonçalves.

A pintora construiu a obra lá mesmo, com a estrutura já montada. Pelo lado de fora, corpos em movimento numa cartela de cores com ênfase no vinho e dourado. Por dentro, os mesmos corpos em gesso branco. Representam passos de dança, já que as duas Gabrielas são amigas dos palcos.

Presidente do Grupo Ser Educacional (mantenedor das marcas UNINASSAU e UNI7), Jânyo Diniz será o homenageado da semana no Ceará. Receberá o Título de Cidadão Honorário de Fortaleza e o Título de Cidadão Cearense, em cerimônias solenes na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado.

Falando nisso... a baiana Gil Santos, anfitriã da festa mais badalada do fim de semana, já tem título de Cidadã de São Gonçalo, mas reivindicou, em discurso, o reconhecimento da Câmara Municipal de Fortaleza, capital onde reside e consolidou carreira.

Jingle Bells: banqueteiras dos bacanas, Roberta Rosalba, da Confitê, anuncia o encerramento das encomendas para Natal e Réveillon. Silvia Helena, da Doce Gula, lança agora, dia 30, seu menu para as festas de fim de ano.

Abram alas!

Coroada, como Rainha da Imperatriz Leopoldinense, a cantora Iza. Com a saída de Paolla Oliveira da Grande Rio (substituída forçadamente pela influencer Virgínia), a tendência é que os holofotes da folia carioca se dividam entre Iza e a cearense Mileide Mihaile, Rainha da Unidos da Tijuca. Duelo de beldades com samba no pé. Brilham!

Sunset

Fim de tarde do último domingo, Bruna Waleska reuniu família e amigos em charmosa white party, tendo como pano de fundo a paisagem natural do complexo Colosso. Trajando vestido vermelho, mesma cor do bolo e de detalhes da decoração, aniversariante recebeu o carinho do marido Rodrigo Frota e dos quatro filhos em clima de total animação ao som de Pedro Garcia, Thiago Camargo e Paula Lopes. Mesa de doces da Antoinette Boutique fizeram todo mundo sair da dieta. Cenas...

(Foto: arquivo familiar)Georgiana Benevides, Tarsia Ferreira, Bruna Braga, Bruna Waleska Frota, Sídia Bizarria, Paula Ferreira e Jeruza Aguiar (Foto: arquivo familiar)Georgiana Benevides, Tarsia Ferreira, Bruna Braga, Bruna Waleska Frota, Sídia Bizarria, Paula Ferreira e Jeruza Aguiar
(Foto: arquivo familiar)Luís Carlos, Sandra Dias, Bruna Waleska Frota, Melina Dias, Lúcio Duarte e Oscar Frota (Foto: arquivo familiar)Luís Carlos, Sandra Dias, Bruna Waleska Frota, Melina Dias, Lúcio Duarte e Oscar Frota
(Foto: arquivo familiar)João Cortês e Melina Kichler (Foto: arquivo familiar)João Cortês e Melina Kichler
(Foto: arquivo familiar)Paula e Sílvio Frota (Foto: arquivo familiar)Paula e Sílvio Frota
(Foto: arquivo familiar)Maria Clara, Bruna Waleska e Rodrigo Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota (Foto: arquivo familiar)Maria Clara, Bruna Waleska e Rodrigo Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota
(Foto: Arquivo familiar )Bruna Waleska Frota (Foto: Arquivo familiar )Bruna Waleska Frota

 

