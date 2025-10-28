Reconhecimento, estilo, Carnaval 2026 e outras notas...

Foto: Alex Santana @alexsantanaphotographer Iza será Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense

Inclusão

Foto: Divulgação Victor Moreira, CEO da Rede Ot, recebe homenagem no Palácio da Abolição

Victor Moreira, CEO da Rede Oto, em registro no Palácio da Abolição, quando o conglomerado, uma das maiores redes de hospitais particulares do Ceará, foi reconhecida por suas práticas de inclusão e acessibilidade no ambiente corporativo.

Instituição recebeu o selo 'Empresa Completa, Empresa que Inclui', concedido pelo Governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e da Secretaria do Trabalho (SET), às organizações que se destacam pela inserção de pessoas com deficiência em seus quadros de colaboradores.

Medicina

Foto: Divulgação Médico Fernando Barroso, presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea (SBTMO)

Presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea (SBTMO), médico Fernando Barroso Duarte integrou o XIX Congresso Brasileiro de Transplantes, este mês em Fortaleza. Profissional apresentou apresentou os avanços do Registro Brasileiro de Transplante de Células Hematopoéticas e Terapia Celular, iniciativa criada em 2019 pela SBTMO e que consolida dados nacionais, fortalecendo a pesquisa multicêntrica em transplante de células hematopoiéticas e terapia celular.

Estilo

Foto: @vinicavalcantes Antonio Reinaldo Leitão e Daniel Grah para a DLT

...Evocando o poder do clássico e a versatilidade do casual, marca cearense DLT celebra o sucesso da coleção Rooted, protagonizada, em campanha cheia de charme, pelo modelo Daniel Grah, figura conhecida na cena fashion internacional e pelo modelo revelação cearense Antonio Reinaldo Leitão, estudante de Design e filho do arquiteto e empresário Jayme Leitão (Reata). Nas cenas, capturadas em fotos e vídeos no restaurante DOC e pelas ruas da Cidade, onde circularam a bordo de um Porsche, a dupla apresenta as peças em alfaiataria, tecidos tecnológicos e tricô, hit nas vitrines masculinas nesse fim de ano. À frente, Alexandre Magno Menezes e Renata, casal fundador da grife, atualmente com 20 lojas.

Painel-estrela & afins...

Ponto de destaque na CasaCor Ceará, Casa Vida&Arte, projeto assinado pela arquiteta Gabiriela Picanço, chama atenção desde a fachada, com o painel artístico, dupla face assinado pela artista visual Gabriela Gonçalves.

A pintora construiu a obra lá mesmo, com a estrutura já montada. Pelo lado de fora, corpos em movimento numa cartela de cores com ênfase no vinho e dourado. Por dentro, os mesmos corpos em gesso branco. Representam passos de dança, já que as duas Gabrielas são amigas dos palcos.

Presidente do Grupo Ser Educacional (mantenedor das marcas UNINASSAU e UNI7), Jânyo Diniz será o homenageado da semana no Ceará. Receberá o Título de Cidadão Honorário de Fortaleza e o Título de Cidadão Cearense, em cerimônias solenes na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado.

Falando nisso... a baiana Gil Santos, anfitriã da festa mais badalada do fim de semana, já tem título de Cidadã de São Gonçalo, mas reivindicou, em discurso, o reconhecimento da Câmara Municipal de Fortaleza, capital onde reside e consolidou carreira.

Jingle Bells: banqueteiras dos bacanas, Roberta Rosalba, da Confitê, anuncia o encerramento das encomendas para Natal e Réveillon. Silvia Helena, da Doce Gula, lança agora, dia 30, seu menu para as festas de fim de ano.

Abram alas!

Coroada, como Rainha da Imperatriz Leopoldinense, a cantora Iza. Com a saída de Paolla Oliveira da Grande Rio (substituída forçadamente pela influencer Virgínia), a tendência é que os holofotes da folia carioca se dividam entre Iza e a cearense Mileide Mihaile, Rainha da Unidos da Tijuca. Duelo de beldades com samba no pé. Brilham!

Sunset

Fim de tarde do último domingo, Bruna Waleska reuniu família e amigos em charmosa white party, tendo como pano de fundo a paisagem natural do complexo Colosso. Trajando vestido vermelho, mesma cor do bolo e de detalhes da decoração, aniversariante recebeu o carinho do marido Rodrigo Frota e dos quatro filhos em clima de total animação ao som de Pedro Garcia, Thiago Camargo e Paula Lopes. Mesa de doces da Antoinette Boutique fizeram todo mundo sair da dieta. Cenas...

abrir (Foto: arquivo familiar)Georgiana Benevides, Tarsia Ferreira, Bruna Braga, Bruna Waleska Frota, Sídia Bizarria, Paula Ferreira e Jeruza Aguiar (Foto: arquivo familiar)Luís Carlos, Sandra Dias, Bruna Waleska Frota, Melina Dias, Lúcio Duarte e Oscar Frota (Foto: arquivo familiar)João Cortês e Melina Kichler (Foto: arquivo familiar)Paula e Sílvio Frota (Foto: arquivo familiar)Maria Clara, Bruna Waleska e Rodrigo Frota, Maria Gabriela, Francisco e Oscar Frota (Foto: Arquivo familiar )Bruna Waleska Frota



