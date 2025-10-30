coluna quinta

Foto: Mar Vin/ Divulgação Débora Bloch para Arezzo

O Equilibrista

Bruno Girão (foto), CEO da Alvoar Lácteos, é o vencedor do Prêmio Equilibrista 2025. Iniciativa do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, homenagem é concedida a executivos que se destacam pela excelência em gestão, visão estratégica e contribuição ao desenvolvimento empresarial do Ceará. Bruno concorreu com José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise, e Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos, dois grandes nomes do empresariado cearense.

Cerimônia de entrega acontece dia 13 de novembro, no Hotel Gran Marquise. Na ocasião, também haverá a entrega dos prêmios Empresa Padrão, para a Casa dos Ventos, e CFO do ano, para a Aderson Uchoa, da Solar Coca-Cola.

Direito

Federação das Indústrias do Estado do Ceará sedia o I Encontro Regional de Direito Penal Econômico, evento promovido pelo Instituto Nordeste de Penal Econômico (Inedipe) em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE), até quinta-feira, 30. Congresso reunirá especialistas renomados da área e contará com a presença do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (foto), que participa do evento a convite do advogado Bruno Queiroz Oliveira.

Encontro irá debater temas relevantes e atuais relacionados ao Direito Penal Econômico, com o objetivo de promover o intercâmbio de ideias e conhecimentos entre profissionais, acadêmicos e interessados na área.

CDL: sucessão

Empresário Mauricio Filizola (Farmácia Santa Branca) foi eleito, por aclamação, presidente da CDL de Fortaleza, gestão 2026/2028. Deixa a função o empresário Assis Cavalcante, das Óticas Visão.

Jubileu

Em comemoração aos 70 anos de Jornalismo, icônico Lúcio Brasileiro foi homenageado em almoço organizado pela direção do Ideal Clube. Nomes de expressão do empresariando e personagens recorrentes da coluna do querido Paco marcaram presença. Registros...

Zoom

...E quem pinta toda serelepe & charmosíssima na nova campanha da Arezzo é a atriz Débora Bloch, ainda se recuperando do turbilhão de trabalho e sucesso que foi interpretar a personagem Odete Roitman no remake de "Vale Tudo". "Quando elas andam" é o nome da coleção, em que Débora divide a cena com Taís Araújo, sua colega de set no folhetim global. O destaque da coleção é o Opanka Style, modelo que simboliza a fluidez e o dinamismo do verão, prometendo ser, portanto, hit nas vitrines e pés. Brilha!

Década de fé

Os dez anos de evangelização do Movimento Católico Amare motivaram Missa de Ação de Graças na Igreja Nossa Sra. de Lourdes. Presidida pelo arcebispo Dom Gregório Paixão, celebração reuniu integrantes e entusiastas do grupo, fundado pelo padre Eugênio Pacelli, em 2015, quando convidou o primeiro casal a ingressar no projeto, Patriciana e Davi Rodrigues (na foto), assim como Fátima Andrade, para iniciar a missão. Atualmente, mais de 1000 casais no Ceará compõem o Amare.

Projeção &

outras notas...

Lide Ceará realiza esta noite, às 19 horas, o jantar-debate "Cenário econômico e ambiente de negócios: balanço 2025 e perspectivas 2026", com Mansueto Almeida, economista e sócio do BTG Pactual.

Evento terá como empresa co-anfitriã a Unimed Fortaleza, com a participação do presidente Marcos Aragão e do diretor-financeiro Flávio Ibiapina, com mediação de Emília Buarque, presidente do Lide Ceará.

Agendada para 4 de novembro a solenidade de entrega do XIX Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, às 19 horas, na Academia Cearense de Letras.

Na mesma data, terça-feira, 4, Philippe Godefroit, diretor-geral do Hotel Gran Marquise, recebe nomes de expressão no ambiente Cozinha Nômade, da CasaCor Ceará, celebrando os bons momentos à mesa com parceiros do Cinco Estrelas.

Escritório Autran Nunes & Teixeira Advogados inaugura com solenidade, esta noite, nova sede própria, na região Sul de Fortaleza, em terreno de 800 m², abrigando aproximadamente 30 profissionais, dentre advogados e demais colaboradores. À frente, os sócios Paulo Autran Nunes e Felipe Teixeira.

Pela primeira vez em 92 anos de história, em dia 1º de novembro de 2025, o Ferroviário Atlético Clube terá uma eleição com chapas concorrentes, marco histórico para o Tubarão da Barra. Ambas se posicionam como oposição à atual diretoria.

Um dos lados da disputa é composto pela Chapa "Futuro, Orgulho e Tradição", com Newton Filho e Fernando Lobo candidatos à presidente da diretoria executiva e conselho deliberativo, respectivamente. Seus vices são Joel Oliveira e Marcelo Caetano.

A outra chapa se chama "Amor e Lealdade" e tem Rodger Raniery e Francisco Neto como candidatos à presidente e vice da diretoria executiva, e Cássio Cacau e Marcelo Gomes para o conselho deliberativo.