Casamento Weekend, adoooooooooro.....

Sinais dos tempos...

...que nunca param.

A novidade da vez, li nessas matérias de comportamento, é o Relacionamento Weekend, podendo ser namoro, casamento, encosto, loteria ou uma paixão errada, as mais envolventes e inesquecíveis.

Funciona assim: de segunda-feira a sexta-feira, as partes vivem suas vidas sem interrupções de terceiros - quem não queria?

Trabalho, contas, supermercado para apenas um paladar e bolso. A luz da cabeceira poderá ficar ligada até a alta madrugada se o livro estiver delicioso demais para dar sono. O streaming não precisará de qualquer negociação prévia, apenas uma mente decide entre o dorama ou o neo-faraoste, fetiches da vez na Sétima Arte.

Quando chega o "sextou", pombinhos se unem para os dias de relax & fantasia, em um dos dois endereços ou num local neutro, como numa pousada, terminando com a pizza dominical, quando a vida retorna ao seu posto de adulto.

O esquema, independentemente das partes envolvidas, tem um perfil psicológico perfeito: os capricornianos, que não aceitam que ninguém mude o controle remoto de lugar, retire a caneta da cozinha de dentro do pote da galinha e, menos ainda, aguentam a mínima opinião de quem quer seja sobre as suas vidas.

Leais e intensos, estarão absolutamente disponíveis nas 48 horas milimetricamente planejadas e reservadas na agenda para o amor. Enjoy!

Ao contrário deles, o modelito "Love Pré-Pago", com crédito só aos sábados e domingos, jamais daria certo para alguém de câncer. Emocionais (ao extremo), caseiros e ligados aos conceitos de lar e família, veem a vida como uma eterna mesa posta com café e bolo às 16h30min. Sentiriam-se inseguros entre a segunda-feira e a sexta-feira. Chifre feelings.

O mesmo vale para taurinos, que cultivam estabilidade, conforto e presença. Para Touro, o relacionamento é construído com rotina, toque e segurança. Melhor nem tentar.

Estou falando dos horizontes sentimentais do zodíaco, mas com a mentalidade dos 40 , aqueles que viveram o auge do amor romântico nos anos 1980-1990. Para a geração Z, basta observar a convivência nas empresas para entender que Romeu & Julieta, meu bem, é cringe, lance de novela no ar e olhe...

Na vida real, são acordos muito mais leves, deixando que o tempo vá revelando quem combina com quem, onde e como, sem muita pressão e desespero.

Daí que vão surgindo os novos pactos, bem distantes dos tradicionais contratos emocionais sem cláusula de rescisão à mesa, franquias do amor que ficaram no passado.

Filósofa e escritora Marilena Chauí, uma das intelectuais mais respeitadas do País, em entrevista ao programa "Dando a Real", com Leandro Demori, relaciona essa apatia sentimental, não apenas no campo das relações amorosas, a muitos outros impactos coletivos que o advento abrupto das novas tecnologias promoveu na sociedade, aproximando o humano, diz ela, cada vez mais do ritmo e da frieza das máquinas. O resultado são corpos menos abertos ao outro, reflete.

Vendo as inúmeras manifestações de luto no domingo, 2, Dia de Finados, aos pets que partiram dessa vida, seja qual for a próxima, fique tentando cruzar "lé com cré", mas nem deu. Eram falas tão emocionalmente dependentes dos cães e gatos, que caberiam novas análises de Chauí e de inúmeros outros pensadores, um "Simpósio New World".

O fato é que o mundo anda mesmo cada vez mais difícil de sintetizar, para o bem e para o mal. E será que entender tudo é mesmo necessário?

Aguardemos cartas...

Segundou... flores.

Reconhecimento

Ivens Dias Branco, presidente da M. Dias Branco, foi um dos reconhecidos na 28ª edição do Programa EY Empreendedor do Ano Brasil, promovido pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. A cerimônia foi realizada em 28 de outubro, na Villa Vérico, em São Paulo.

Considerado como uma das iniciativas mais prestigiadas do empreendedorismo global, o programa da EY celebra líderes empresariais que se destacam na condução de negócios inovadores, sustentáveis e com impacto positivo na sociedade.

Neste ano, os homenageados foram distribuídos em sete categorias: Master, Emerging, Executivo Empreendedor, Impacto, Family Enterprise, Lifetime Achievement e Winning Women. Aplausos!

Cult

Festival Sérvulo Esmeraldo chegou à sua sexta edição. As masterclasses e oficinas com os artistas residentes Carmela Gross (SP), professora emérita da USP; Carla Chaim (SP); Rodrigo Andrade (SP); e Tibico Brasil (CE); aconteceram até este domingo, 2, no Crato, terra natal de Sérvulo.

Exposições construídas nas oficinas, assim como a de Carmela Gross, intitulada Maria Bonita, ficam em cartaz no Centro Cultural do Araripe até 27 de novembro.

Para a curadora do FSE e gestora do Instituto Sérvulo Esmeraldo, Dodora Guimarães (foto), festival é "uma importante celebração da arte contemporânea que promove a reflexão e o diálogo entre os artistas e o público".

Em novembro, também estão programados os bate-papos online, intitulados "Tecer o amanhã, hoje!", transmitidos no Canal do Youtube do Instituto Sérvulo Esmeraldo. Esses contam com a participação de Brisa Cabral e Álamo Saraiva Feitosa; Gugu e Boni de Góis; Tiago Florêncio e Vanda Cariri; Calos Tolovi e Laís Vertano.

Halloween

Em clima de Halloween, Ton Pinheiro e Cybele abriram seu apartamento para os amigos, que embarcaram na proposta da festa e se dedicaram em produções criativas e cheias de capricho. Noite temática teve várias atrações musicais e decoração especial. Presenças...



