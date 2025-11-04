Direito Penal Econômico reúne advocacia e judiciário em seminário

Foto: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Izabel Goulart

Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico (Inedipe), presidido pelo advogado Bruno Queiroz Oliveira, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE), sob presidência de Rafael Guedes, realizou, nos dias 29 e 30 de outubro, o I Encontro Regional de Direito Penal Econômico.

Na Fiec, evento aglutinou especialistas renomados da área e contou com a presença do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (STJ), da juíza Keity Saboya, conselheira do IBDPE, o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), desembargador federal Roberto Machado, desembargador federal Fernando Braga, desembargadores federais Leonardo Henrique Carvalho e Leonardo Resende (TRF-5), jurista Heloiza Estellita, dentre outros magistrados e nomes que compõem o organograma do Direito no Brasil.

Provas digitais, lavagem de dinheiro, compliance criminal e responsabilidade penal empresarial estiveram dentre os temas apresentados e discutidos em palestras e debates. Presenças...

Fernando Braga, Rafael Guedes, Bruno Queiroz, Roberto Machado e Ademar Mendes

...E quem estreou no red carpet do LACMA Art Film Gala foi a top brasileira Izabel Goulart . Evento beneficente celebra a união entre arte e cinema, realizado anualmente pelo Los Angeles County Museum of Art. Organizado por Eva Chow e Leonardo DiCaprio, o evento tem como propósito arrecadar fundos para o museu e homenageia personalidades de destaque das artes visuais e do cinema. Nesta 14ª edição, os homenageados foram a artista Mary Corse e o cineasta Ryan Coogler. Brilha!

Confraria

Restaurante Mayú, unidade especial para a CasaCor Ceará, foi a casa escolhida para o jantar de outubro da Confraria Amis et Vins. Em clima pelos dez anos de grupo, a serem comemorados em dezembro, durante banquete especial no Iate Clube, confreiros puderam curtir a gastronomia especialíssima do restaurante do Senac-CE no ambiente projetado pela arquiteta Ana Virgínia Furlani. À frente, médico Weiber Xavier, confreiro-mor e fundador do clube de enogastronomia. Registros...

Leandro Vasques e João Paulo Ribeiro

Últimas

Muitos bacanas foram ao Marina Park, tarde do último sábado, acompanhar o Tardezinha, megashow do pagodeiro Thiaguinho, com palco em formato 360º. Na animação, Mário Queirós e Larissa Benevides, João Fiuza Filho e Natália Carvalho Fiúza, Lucas Pontes e Nathália, Daniel Simões e Flávia, Pablo Ribeiro e Fabiana.

Também Ciro Nogueira e Joana, Inácio Aguiar e Dely, Camilly Cruz e Djalma Ferreira, Gabriel Sanford e Lize Bezerra com o pai dele, Guilherme Sampaio, Carlos Matos e Luciana Perdigão Matos, Catarina Cavalcante e Thiago Nóbrega, Denise Castelo e Rafael Cysne, Clóvis Rolim Neto e Monique, Eduardio Rôla e Leila, secretária da Cultura do Município, Helena Barbosa, Júlio Filho e Fabrícia Vieira, dentre outros nomes.

Padre Eugênio celebrou, neste Dia de Finados, Missa da Saudade no Complexo Ternura, evento proposto pelo diretor da Funerária, André Schimmelpfeng e a esposa Rayanne Schimmelpfeng.

Médico, palestrante, neurocientista, professor, escritor e psicanalista, Daniel Sarquis lançará em noite de autógrafos e coquetel, no dia 7 de novembro, às 20h, no Ideal Clube, o livro "Caminho para Vida Consciente" (Ed. Caminhar). Médico e empresário italiano Pierluca Lombardi fará a apresentação da obra.

A convite do Sicredi-CE, jornalista Caco Barcelos vem a Fortaleza proferir a palestra "Investir para transformar: o impacto da cooperação". Dia 12, às 19h, no L`Ô, para convidados.

É grande a expectativa pelo aniversário de 50 anos da decoradora e empresária de eventos Mirella Bessa, black night dia 27 de novembro no Ideal Clube.



