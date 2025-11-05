Sinduscon realiza o tradicional Prêmio da Construção

Foto: Edimar Soares/ Sinduscon Patriolino Dias de Sousa comanda a 22ª edição do Prêmio da Construção

Prêmio da Construção

Presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Souza comanda, quinta-feira, 13, às 19h45min, a 22ª edição do tradicional Prêmio da Construção, noite dedicada ao reconhecimento do talento e da inovação que impulsionam o mercado imobiliário cearense.

Sempre prestigiada, cerimônia reunirá empresários, autoridades, profissionais do setor e formadores de opinião para celebrar os nomes e empresas que se destacaram pela excelência no setor.

Nesta edição, serão homenageados, na categoria "Desenvolvimento Setorial", Ricardo Bezerra; por "Resgate Histórico", Demerval Diniz; e no quesito "Tecnologia e Qualidade", Hilda Pamplona.

Além das homenagens, evento reconhecerá os vencedores das categorias Responsabilidade Social, Operário do Ano, Projeto Arquitetônico e Construtora do Ano, com vencedores sendo revelados apenas durante a cerimônia.

As finalistas da categoria "Construtora do Ano" destacam-se pela excelência em gestão, inovação e desempenho no setor da construção civil. São elas: CCR Engenharia, CR Duarte Engenharia, Tenda Negócios Imobiliários e Victa Participações.

Seriedade com que a eleição é construída e a participação do CAU/CE – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará no quesito "Melhor Projeto Arquitetônico" tornam o prêmio carregado de significado e valor, agregando capítulo de relevância aos contemplados com os desejados troféus.

Evento também funciona como confraternização anual de um dos setores mais pujantes da economia cearense, sempre revelando talentos do empreendedorismo e da arquitetura e projetando Fortaleza como uma das cidades de maior evidência do Nordeste.

Ciclos

Ricardo Cavalcante e Edgar Gadelha Crédito: João Filho Tavares

Nesta sexta-feira, 7, ao meio-dia, cobertura da Fiec recebe os nomes de maior expressão do empresariado local para o tradicional almoço de aniversário do presidente Ricardo Cavalcante e do diretor financeiro da entidade, Edgar Gadelha. Ocasião sempre promove manifestações de admiração, respeito e gratidão por parte dos associados aos líderes da indústria cearense.

Almoço empresarial

Foto: Divulgação Nelson Furtado e Tiago Guimarães

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) realizou, nesta terça-feira, 28, mais uma edição do seu tradicional Almoço Empresarial, reunindo associados e convidados para um momento de troca e aprendizado. O encontro contou com a presença de Nelson Furtado, sócio-diretor da WAP e da WaaW, que compartilhou sua trajetória à frente de duas das principais empresas brasileiras no segmento de tecnologia e inovação. No registro, com Tiago Guimarães, coordenador-geral da AJE.

Silvio Santos vem aí...

Foto: Fernando Pastorelli/ divulgação Leandro Hassum

Longa sobre um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, "Silvio Santos Vem Aí" chega aos cinemas no dia 20 de novembro. Protagonizado por Leandro Hassum e Manu Gavassi, trama mergulha nos bastidores da TV e da política, revelando o momento em que, em 1989, Silvio se lançou como pré-candidato à presidência da República.

A partir da relação entre Silvio e a publicitária Marília (vivida por Gavassi), que investiga sua vida para construir a campanha e evitar surpresas de adversários políticos, o filme mostra um lado mais íntimo do apresentador, que sempre foi extremamente reservado fora dos estúdios.

Bom Velhinho

Shopping Del Paseo dá início oficial à temporada natalina de Fortaleza neste sábado, 8, a partir das 17 horas, com a tradicional Chegada do Papai Noel. O evento gratuito promete encantar o público com o espetáculo "As Renas do Natal", produção original repleta de música, dança e emoção, que conta a história de renas sonhadoras em busca de um lugar no trenó do Bom Velhinho. O ícone do Natal chegará a bordo de um caminhão do Corpo de Bombeiros, em frente ao shopping. A celebração marcará também o acendimento da decoração natalina, que este ano conta com a participação especial da Turma da Mônica, trazendo cores, personagens e cenários lúdicos para o público de todas as idades.

Inauguração

Escritório Autran Nunes & Teixeira Advogados promoveu um coquetel de lançamento da sua nova sede em Fortaleza. Agora, o local passa a ter 500m² de área construída em um terreno de 800m², contando com 30 integrantes, entre advogados, estagiários e demais colaboradores.

O escritório, reconhecido como um dos mais admirados do Brasil, segundo o anuário da Revista Análise, foi fundado em 2008 pelos sócios Paulo Autran Nunes e Felipe Teixeira.

O ambiente atua nas áreas tributária, societária, trabalhista e cível empresarial, além de prestar assessoria jurídica a empresas nacionais e internacionais. Registros...

