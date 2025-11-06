Em busca do "espírito do tempo"...

Foto: andre ligeiro/ divulgação Natasha Pinheiro dos Mares Guia

Zeitgeist. Expressão alemã define "o espírito do tempo". Conceito reúne o conjunto das ideias, comportamentos, valores, crenças, tendências e sensações que marcam uma época, uma geração, um recorte da realidade.

Esse clima cultural e essencialmente coletivo, despertado continuamente e de forma natural nas sociedades, ganha fôlego e síntese na nova edição da revista "Pause Por Clovis Holanda".

Esta noite, em evento para convidados e parceiros, a partir das 19h na CasaCor Ceará, Grupo de Comunicação O POVO apresenta a publicação, que tenho a honra de editar, contando com grande equipe de repórteres, fotógrafos, colegas editores, Chefia da Redação e Presidência do Grupo de Comunicação mais longevo do Ceará.

O DNA que solidifica os quase 100 anos de O POVO está presente na artesania com que cada pauta e cada página foram tratadas. Os temas e fontes ganham voz e cor, conduzindo o leitor a um passeio, às vezes leves, em outros momentos mais denso - e intencionalmente tenso -, pelo Jardim Zeitgeist, entre as fadas, anjos e monstros que, na verdade, somos nós mesmos.

Pause trata de um Ceará que, cada vez mais, fala do mundo e por ele é acessado - e desejado. Assim, nossos artistas, executivos, empresários, pensadores & afins compartilham de seu melhor, suas buscas, soluções, encontros.

Há um fio invisível que, organicamente e em maior ou menor medida, une as matérias, reportagens e entrevistas: o anseio por uma nova relação com o tempo. Seja na demanda por bem-estar mental e equilíbrio, no enfrentamento à ansiedade ou mesmo contemplando a magia do plantar e aguardar colher, como na reportagem sobre o agronegócio de insumos com alto valor agregado, os ponteiros do relógio querem e precisam ser reconfigurados em favor da alma e não o contrário.

Nossa capa é ARTE. Pause traz uma obra da artista visual Beatriz Soares, que abriu seu ateliê e seu coração, falando da carreira em evidência, fruto de uma vida inteira respirando por meio de tintas e telas.

Por fim, minhas crônicas. Ano passado, tratei dos sete pecados capitais. Neste edição, nos observando, percebi o quanto estamos numa gangorra de sentimentos extremados, para tudo e todos. O resultado são textos pensando dilemas como Carne x Coração, Vida x Morte, Luz x Sombras...

Os exemplares físicos, com 300 páginas, estarão disponíveis em locais de grande circulação como salões de beleza, clínicas, restaurantes e lojas, assim como nos estabelecimentos das mais de 100 empresas e profissinais parceiros deste projeto, a quem desde já agradeço imensamente a confiança depositada em nosso ofício secular. Versão digital estará na plataforma O POVO+ para assinantes e no portal O POVO Online aberta a todos.

Pause, por mim, por você, por nós.

Flores...

Zoom

Listada no disputado ranking nacional das personas que melhor comunicam sobre o universo deluxe - sem afetações -, cearense Natasha Pinheiro dos Mares Guia foi uma das seletas convidadas para o almoço de lançamento da coleção de Tiffany & Co. para a temporada de festas. Muito antes de “influenciar pessoas” ganhar status de profissão, Natasha Pinheiro já fazia isso sem perceber — pelo jeito de estar, de se vestir e, principalmente, de se conectar. Sem planos ambiciosos nem estratégias objetivas, ela começou a aceitar convites pontuais, movida mais pelo prazer da experiência do que pela vitrine, abraçando o que sempre a encantou: a moda.

Energia

Foto: Enel/ Divulgação Assis Cavalcante, José Nunes Almeida e Ricardo Cavalcante

Presidente da Enel Ceará, José Nunes Almeida recebeu empresários e representantes do setor industrial, comercial e do agronegócio do Estado para um momento de interação e diálogo na sede da companhia. O evento contou com a palestra “O Ceará na rota da Transição Energética”, do Ricardo Cavalcante, Presidente da FIEC. Anfitrião apresentou, à ocasião, avanços, resultados e investimentos da companhia, reafirmando, na fala, o compromisso com "a inovação, a sustentabilidade e a excelência no atendimento aos nossos clientes corporativos e parceiros". Na foto, entre Assis Cavalcante (presidente da CDL de Fortaleza) e Ricardo Cavalcante.

Soluções

Idealizado pelo cardiologista Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, foi instalado o Centro de Análises de Políticas Públicas do Ceará. Organismo, extrapartidário e voltado a especialistas de diversas áreas, realizou encontro inaugural no hotel Gran Marquise, com a primeira troca aberta acerca dos rumos da gestão pública no Ceará. Presenças...

