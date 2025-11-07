Novembro: é tempo de brindar!

Foto: Jurassic World Rebirth_Berlin Premiere_Getty Images Jonathan Bailey

Como é bonita a cena de pessoas reunidas em torno de uma bem montada mesa. Noite da teça-feira foi assim, no ambiente Cozinha Origem, da CasaCor Ceará, projeto assinado por Diego Studart.

Quem recebia era o Hotel Gran Marquise, ali representado por seu diretor-geral, Philippe Godefroit (com Ellen), e Dionisio Barsi, com Iana.

Nomes de vários segmentos ocuparam os assentos da enorme mesa-banquete assimétrica, formada por dois blocos de tampos ligados por champanheira de pedra, um charme!

Foto: JoaoFilho Tavares Juliana Dultra, Philippe Godefroit, Edilson Araujo e Francisco Maia

O Cinco Estrelas tem muito a comemorar em 2025, finaliza o ano com grandes feitos como a reinaguração de seu rooftop, pós-retrofit de Racine Mourão, transformando a área da piscina num dos sunsets mais desejados da Capital. Também acertou ao dedicar a varanda do restaurante Mucuripe, no mezanino, ao Gran Chá, serviço de chá à moda francesa, com paisagem do mar, sempre cheio de comensais.

Esse tom, o de celebrar as conquistas, moveu os brindes com os rótulos próprios do hotel e o premiado La Piu Belle, da chilena Vik. Harmonizaram menu assinado pelo chef Edilson Araújo, patrimônio da gastronomia cearense, com sobremesa da chef patissiêr revelação Juliana Dutra, que encantou com o grand finale: uma Paris-Brest de arrancar suspiros.

Noite memorável.

Presenças...

Evidência

Fim de ano chegando e uma das listas mais aguardadas do mundo, a dos homens mais sexies do planeta da revista People acaba de ser divulgada. No topo aparece o ator britânico Jonathan Bailey, de 37 anos, conhecido por seus papéis em "Bridgerton", como Lord Anthony, e como Príncipe Fiyero em "Wicked". Detalhe: astro é o primeiro homem assumidamente gay a receber o título de mais sexy do mundo pela plataforma de entretenimento e celebridades. Na foto, posa durante a première de "Jurassic World: Recomeço", onde atuou em um dos principais papéis. No pulso, o relógio OMEGA Railmaster de 38 mm2, no Ceará encontrado na Tânia Joias, representante da grife.

Mercado

Mendonça Borrachas marcou presença na FSB Cologne 2025, uma das maiores feiras internacionais voltadas para esportes, lazer e áreas urbanas, realizada em Colônia, na Alemanha. A empresa acompanhou de perto as tendências e inovações que estão moldando o futuro do setor.

Durante o evento, o diretor da Mendonça Borrachas, Pedro Mendonça Júnior, e a diretora financeira, Carol Mendonça, visitaram o estande da também cearense Resibras, destaque na feira com soluções inovadoras em pisos e revestimentos sustentáveis.

O estande da Resibras, vale destacar, atraiu milhares de visitantes e apresentou o potencial da indústria cearense para o mercado global. Sob a liderança do CEO Eduardo Carneiro, e dos diretores Rodrigo e Leonardo Carneiro, a empresa levou à Alemanha produtos de alta performance, com foco em tecnologia e responsabilidade ambiental.

No registro, Leonardo Carneiro, Pedro Mendonça, Eduardo e Rodrigo Carneiro.

Run & Fun

Na Big Apple, Melina Viana, Luciana Lôbo, Lorena Gondim e Luiza Fiuza. Pause na agenda para dias de diversão entre amigas, cultura, gastronomia e a Maratona de NY para Luciana Lôbo, dedicada corredora.

Debut

Joana Marta, procuradora da Fazenda Nacional, e o advogado Flávio Oliveira, promoveram uma noite de encanto para celebrar os 15 anos da filha Isabela Lisieux. Família recepcionou convidados no Gran Marquise para festejar o novo ciclo da jovem, cercada pela alegria e afeto dos amigos. Para a realização do sonho, Isabela trajou um vestido exclusivo assinado por Kallil Nepomuceno. Na décor, Branca Mourão trouxe elegância ao florescer, com orquídeas, o espaço do Gran Marquise. Cerimonial foi conduzido com maestria por Ivana Castro. No registro, debutante com os pais e o irmão Antônio Bernardo.



