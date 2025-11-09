Revista Pause: sentimentos e presenças. Um brinde ao tempo!

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Ainda me recuperando da intensidade de abraços e trocas vividas na noite da última quinta-feira, 6 de novembro, quando o Grupo de Comunicação O POVO realizou a solenidade & coquetel de lançamento da revista "Pause Por Clóvis Holanda".
Com 300 páginas e percorrendo diversos temas, publicação ficou refletida nas presenças ao evento, que perpassou nomes do mundo business, da advocacia, da medicina e beleza, da arquitetura e ambientação, do turismo, da comunicação, das artes, enfim, Pause é plural e atemporal em sua intenção editorial.
Pelo segundo ano, publicação é apresentada na CasaCor Ceará, tendo a diretora-geral, Neuma Figueiredo, dentre as presenças.
No palco, representando a presidência do Grupo O POVO, João Dummar Neto, presidente-executivo da Casa; em nome da Redação O POVO, jornalista Ana Naddaf, ambos com falas significativas, situando os conceitos da edição, que este ano vem com obras da artista visual Bia Soares na capa e no recheio, também presente e mui aplaudida pelos traços marcantes, cores intensas e força de suas obras.
Desde quando completei 40 anos e entendi que, com sorte, teria chegado à metade da vida, tenho deixado, cada vez mais, minha intensidade e emoções virem à tona, sem filtros. Imagino que meus leitores fiéis já tenham percebido isso com a franqueza desnuda de meus textos.
Assim, falei absolutamente com o coração, demarcando minha gratidão ao O POVO e todos os seu setores, aos anunciantes, que depositaram sua confiança nesse projeto, à equipe diretamente envolvida na execução de Pause. Também trouxe o conceito alemão "Zeigeist", o espírito do tempo, como o recorte editorial da revista, que traduz muitos dos anseios contemporâneos, em especial na relação com o tempo e as escolhas que fazemos individualmente e como sociedade.
Noite teve um tom musical absolutamente brasileiro, sob curadoria da DJ Iza Capelo, um show à parte.
A cobertura digital do evento vocês podem conferir nos destaques de @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram, onde também estão álbuns com todas as presenças da festa.
A revista em sua versão impressa estará em locais de grande circulação como restaurantes, clínicas e hotéis, assim como nos estabelecimentos das empresas parceiras. A versão digital de Pause está disponível no portal O POVO e na plataforma O POVO .
Cenas...
