Advocacia, relacionamento & business em novo hub corporativo

Foto: Bela Montenegro/ Divulgação Lívia Nunes

Muitos nomes de expressão, com destaque para a universidade, a advocacia e o cenário empresarial compareceram na última quarta-feira, 5, à inauguração da nova sede do escritório Daniel Maia Advocacia.

Complexo de advocacia, relacionamento & business funciona no Piaza Aldeota, empreendimento que se apresenta como hubs corporativo, um dos mais modernos e completos de Fortaleza.

Hélio Leitão, procurador geral do Município; Christiane Leitão, presidente da OAB Ceará; Custódio Almeida, reitor da Universidade Federal do Ceará; Randal Pompeu, reitor da Unifor, encabeçaram a lista das presenças, com nomes ainda como Alexandre, Davi e Ailton Jr. Leitão, Luciano Cavalcante e Denise, Natasha Brígido e Rafael Magalhães, Aline Ferreira e Newton Guimarães Junior.

Também Érico Almeida, Yasser Holanda, Alfredo Sávio e Aline Ferraz, Grace Leitão e os filhos Amir e Armed, Vânia e Cezar Bittencourt, Gera Laprovitera, Roberto Briand e Themis, Mário Acioli e Camila Santa Rosa, dentre muitos outros.

Seguem presenças, mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

Zoom

...E uma das presenças-star, no tradicional Gala Beneficente Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) foi a influenciadora de moda e estilo Lívia Nunes, uma das personas entrevistadas na nova edição da revista "Pause por Clovis Holanda". A grife Gucci foi a patrocinadora master do evento, trajando, portanto, boa parte das beldades presentes, como Lívia, de full look Gucci branco de poá preto, apresentado na coleção Cruise 2026. Brilha!

Mercado

CasaCor Ceará sediou jantar organizado pela Marmomac Brazil, uma das mais importantes feiras de pedras naturais do mundo, em parceria com a Granos. A convite da empresa cearense, arquitetos e profissionais do setor se reuniram no Restaurante Mayú para conhecer o evento e detalhes da sua edição de 2026. A recepção dos convidados foi feita por Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze (organizadora da Marmomac), David e Renata Silveira, diretores da Granos.

Celebrar

Aniversariante da terça-feira, Fernando Novaes escolheu o restaurante Mayú, na CasaCor Ceará, para celebrar novo ciclo. O projeto do ambiente, vale destacar, foi assinado pela esposa de Fernando, arquiteta Ana Virgínia Furlani. Registros...