Novo queridinho do streaming, responsável por aplausos & suspiros pela atuação em "A Paris Errada" (Netflix), galã Pierson Fode retornou ao catálogo da Netflix com "Um Natal Ex-Pecial" (em inglês, "A Merry Little Ex-Mas"), comédia romântica em clima de Jingle Bells. História segue um casal recém-separado, interpretado por Alicia Silverstone e Oliver Hudson, de onde começam as reviravoltas do amor. Na foto, o astro na première do longa, trajando costume de seis botões, o jaquetão, clássico do vestuário masculino que vive hype na moda atualmente.