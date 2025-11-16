É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Novo queridinho do streaming, responsável por aplausos & suspiros pela atuação em "A Paris Errada" (Netflix), galã Pierson Fode retornou ao catálogo da Netflix com "Um Natal Ex-Pecial" (em inglês, "A Merry Little Ex-Mas"), comédia romântica em clima de Jingle Bells. História segue um casal recém-separado, interpretado por Alicia Silverstone e Oliver Hudson, de onde começam as reviravoltas do amor. Na foto, o astro na première do longa, trajando costume de seis botões, o jaquetão, clássico do vestuário masculino que vive hype na moda atualmente.
