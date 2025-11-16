Fiec: dupla de ouro em festa!

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Mundo empresarial e político se reuniram na sexta-feira, 7, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) para abraçar Ricardo Cavalcante, presidente da entidade, e Edgar Gadelha, diretor financeiro da instituição e presidente do Sindcarnaúba-CE e do Centro Industrial do Ceará (CIC).
Líderes da indústria celebravam novos ciclos em almoço que já se tornou um dos encontros mais tradicionais dos poderosos das searas pública e privada no Estado. Manifestações de gratidão e reconhecimento aos feitos dos aniversariantes permearam cerimonial.
Tomaram a palavra, Fernando Cirino Gurgel (ex-presidente da Fiec e conselheiro fiscal da CNI); Carlos Prado (1° vice-presidente da Fiec); Amílcar Silveira (presidente da Faec); Rhoden Queiroz (presidente do TCE); Chagas Vieira (secretário-chefe da Casa Civil), representando o governador Elmano de Freitas; e, na sequência, Ricardo agradeceu as homenagens em nome dele e de Edgar Gadelha. Registros...
