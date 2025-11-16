Fiec: dupla de ouro em festa!

Foto: GONZALO MARROQUIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Pierson Fode de volta à Netflix

Mundo empresarial e político se reuniram na sexta-feira, 7, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) para abraçar Ricardo Cavalcante, presidente da entidade, e Edgar Gadelha, diretor financeiro da instituição e presidente do Sindcarnaúba-CE e do Centro Industrial do Ceará (CIC).

Líderes da indústria celebravam novos ciclos em almoço que já se tornou um dos encontros mais tradicionais dos poderosos das searas pública e privada no Estado. Manifestações de gratidão e reconhecimento aos feitos dos aniversariantes permearam cerimonial.

Tomaram a palavra, Fernando Cirino Gurgel (ex-presidente da Fiec e conselheiro fiscal da CNI); Carlos Prado (1° vice-presidente da Fiec); Amílcar Silveira (presidente da Faec); Rhoden Queiroz (presidente do TCE); Chagas Vieira (secretário-chefe da Casa Civil), representando o governador Elmano de Freitas; e, na sequência, Ricardo agradeceu as homenagens em nome dele e de Edgar Gadelha. Registros...