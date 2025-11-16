Marcando o aniversário de uma das principais iniciativas de empreendedorismo social existentes no Ceará, o Jantar do Bem, promovido pelo Instituto Pensando Bem (IPB), reuniu, no Restaurante L´Ô, convidados e parceiros em torno de um propósito: celebrar os cinco anos da organização, que transformou a Favela do Inferninho, localizada no bairro Vila Velha, periferia de Fortaleza, e fez surgir o Beco Céu - HUB de Inovação, como símbolo de mudança e oportunidade na região. Sob a liderança de Rutênio Florêncio, idealizador e coordenador do Instituto, e contando com o apoio e a articulação das conselheiras e empresárias Ticiana Rolim Queiroz e Aline Ferreira, o Pensando Bem tornou-se referência em inovação social, regeneração urbana e desenvolvimento territorial, mostrando que a favela é um território de potência e criatividade. Presenças...