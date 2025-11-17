Gigantes da construção em noite de reconhecimento

Foto: João Filho Tavares e Divulgação Homenageados e premiados do Prêmio da Construção 2025

É sempre um ponto alto no calendário do fim de ano. Dentre as concorridas solenidades que marcam o encerramento de mais um ciclo de trabalho e conquistas no Estado, sem dúvidas, a entrega do Prêmio da Construção, iniciativa do Sinduscon-CE, é um dos momentos de maior prestígio, expectativa e beleza.

No comando da noite, o presidente da entidade, Patriolino Dias de Sousa, com a proeza dos anfitriões de alma. Consegue reunir e dar atenção a centenas de empresários, autoridades, profissionais do segmento e formadores de opinião, sem abrir mão do olhar franco e grato pelas 800 presenças contabilizadas no acesso ao Teatro RioMar Fortaleza.

Na 22ª edição, cerimônia foi mais uma vez aberta pelo nosso "Charles Aznavour dos Trópicos". Cantor Paulo Benevides, a pedido de Patriolino, trocou o repertório de clássicos internacionais por um show de homenagem a Fagner, Belchior, Ednardo e Fausto Nilo. No palco, painéis de led reproduziam fotos das praias, do por do sol do sertão, das nossas frutas e castanhas, dos pontos turísticos, assim como dos artistas celebrados na noite. Lindo de ouvir e ver. Uma verdadeira ode ao Ceará!

Após um respeitoso minuto de silêncio em memória do empresário Roberto Macêdo, com as filas de A a Z de pé, Patriolino fez seu discurso, pontuando, dentre outros aspectos, a importância do associativismo para quaisquer cadeias produtivas, agradecendo o engajamento dos associados nas tratativas do Plano Diretor com a Prefeitura de Fortaleza e, ainda, brindando mais um ano de grandes feitos pelas empresas da construção, engrenagens de fundamental importância para a economia cearense. Em números, o setor atualmente reúne mais de 90 mil trabalhadores no Ceará. Somente entre janeiro e setembro de 2025, a construção civil registrou saldo positivo de 12.739 postos de trabalho, praticamente o dobro do que havia sido registrado no mesmo período de 2024 (6.112), segundo dados do Caged.

Hora dos Prêmios: Victa Engenharia levou o troféu de Construtora do Ano, categoria que completou 11 anos de metodologia técnica, baseada em auditorias externas e checklists, formato que já consolidou a meritocracia e a transparência no processo de seleção.

O craque Daniel Arruda levou a estatueta de Melhor Projeto Arquitetônico pelo BS Gold, da BSPar. Aferição técnica da categoria conta com avaliação do CAU/CE, sob presidência da arquiteta Brenda Rolim, também presente.

No quesito responsabilidade Social ganhou o Projeto Escola Novo Destino, da construtora Marquise, reconhecido por promover educação e oportunidades para crianças em situação de vulnerabilidade.

Ernandes Barbosa, funcionário da WR Engenharia, foi o Operário do Ano, sendo homenageado por sua trajetória de dedicação, superação e compromisso exemplar com a profissão.

Além das premiações, Sinduscon Ceará prestou homenagens especiais a personalidades que marcaram o setor ao longo de suas trajetórias.

No quesito Desenvolvimento Setorial, Ricardo Bezerra, CEO da Lopes Immobilis, foi reconhecido por sua visão estratégica e capacidade de articulação que fortalecem o mercado imobiliário cearense, inegável!

Em Resgate Histórico da Construção, foi aplaudido Demerval Diniz, engenheiro civil, empresário e referência na construção civil e no setor de hotelaria, homenageado por seu legado na transformação urbana do Ceará, tendo sido responsável por obras emblemáticas como a construção do estádio Castelão.

Hilda Pamplona, engenheira civil e CEO da Beton Tecnologia, recebeu troféu na categoria Tecnologia, Inovação e Qualidade, destacando sua contribuição à modernização e ao avanço técnico do setor.

Edição deste ano do Prêmio da Construção contou com o apoio e patrocínio de Apodi, Cegás, Konstroi, CAU/CE, Senai, Sebrae, Fiec, Atacado Caixa, Caixa Econômica Federal e Governo Federal.

Por fim, o brinde ao novo ano, cheio de muitos projetos para as empresas e sempre mais desenvolvimento à economia cearense e nacional. Seguem presenças... Mais fotos em @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram.

abrir (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Ricardo Bezerra e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Felipe Cidão, Mauro Clark, Ernandes Barbosa e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Marco Aurélio Cabral e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Leonardo Lima, Hilda Pamplona e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Patriolino Dias, Vanley Melo e Demerval Diniz (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Fábio Takano, Suzana Marinho, Paulo Marcelo Santana e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Patriolino Dias e Águeda Muniz (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Patriolino Dias com o time do Sinduscon Ceará (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Marcelo Paz, Jade Romero e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Gabriella Ventura, Léo Couto, Evandro Leitão, Patriolino Dias e Graça Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Homenageados e premiados do Prêmio da Construção 2025 (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Letícia Macedo e Sérgio Macedo (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Gama Filho, Valéria Gama, José Carlos Gama, Beatriz Gama e Jefferson Boes (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Carlos Fujita e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Aristarco e Denise Sobreira (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Clausens Duarte e Taís Duarte (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Patriolino Dias e Clovis Holanda (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Evandro Leitao, Patriolino Dias e Jade Romero (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Vera, Ricardo Bezerra, Luciana e Ana (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Patriolino Dias, Jacqueline Simões e José Simões (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Evandro Leitão, Brenda Rolim, Daniel Arruda, Patriolino Dias, Renata Santos e Fábio Gomes de Albuquerque (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Antonio Mattos Brito, Jade Romero, João Ximenes Fiúza e Patriolino Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Graça Dias, Patriolino Dias, Lara e Sara Dias (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Miguel Nery, Demerval Diniz e Patriolino Dias de Sousa (Foto: João Filho Tavares e Divulgação)Edgar Gadelha, Ricardo Bezerra e Patriolino Dias



