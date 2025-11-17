Wálter Fanganiello: geografia e conexões da violência em livro

Foto: HBO/ Divulgação Marjorie Estiano interpreta Ângela Diniz em série do HBO

Grupo de Comunicação O POVO e Fundação Demócrito Rocha (FDR) promoveram, último dia 12, o lançamento do mais recente livro do jurista Wálter Fanganiello Maierovitch, "O mercado da morte - Conexões e realidade".

Nomes de expressão, sobretudo do campo jurídico, das políticas públicas, autoridades e do Jornalismo participaram de sessão de autógrafos e debate no Espaço O POVO, momento restrito a 30 convidados.

Sobre a obra, aborda a violência e sua relação com o Estado, incluindo a atuação de organizações terroristas e conflitos recentes. Também é apresentada a forma como a "indústria da guerra", produtora de violência e altamente lucrativa, na perspectiva do escritor, se relaciona com os países e se ancora em setores como a espionagem dos estados.

Wálter Maierovitch é jurista e professor de Direito Penitenciário e Constitucional. Foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e é reconhecido internacionalmente por sua atuação no combate à criminalidade organizada e seus impactos na sociedade.

Presenças...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Raimundo Padilha e Carlos Prado (Foto: JoaoFilho Tavares)Hélio Leitão e Christiane (Foto: JoaoFilho Tavares)Rita Martins e Marcos Tardin (Foto: JoaoFilho Tavares)Adriana e Roque Albuquerque (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Prado (Foto: JoaoFilho Tavares)Gualter George e Emanuel Furtado (Foto: JoaoFilho Tavares)Gualter George, Leandro Bessa e Andre Costa (Foto: JoaoFilho Tavares)Walter Maierovitch (Foto: JoaoFilho Tavares)Socorro França (Foto: JoaoFilho Tavares)Cândido Albuquerque e Juliana Diniz (Foto: JoaoFilho Tavares)Assis Cavalcante e Daniela Nogueira (Foto: JoaoFilho Tavares)Gualter George e Emanuel Furtado (Foto: JoaoFilho Tavares)Walter Maierovitch (Foto: JoaoFilho Tavares)Glauciria Mota e Gualter George (Foto: JoaoFilho Tavares)Estanislau Bie, Gualter George e Padre Vanderlucio (Foto: JoaoFilho Tavares) Walter Maierovitch (Foto: JoaoFilho Tavares)André Costa e Walter Maierovitch

Ângela

Foto: HBO/ Divulgação Marjorie Estiano interpreta Ângela Diniz em série do HBO

O assassinato da socialite Ângela Diniz a tiros pelo namorado Doca Street, em 1976, e todas as discussões jurídicas e comportamentais que derivaram do episódio, em especial acerca do machismo nas relações e instituições brasileiras, segue inspirando novas produções acerca do caso. Acaba de estrear no HBO a série "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada", com direção de Andrucha Waddington. No papel principal, Marjorie Estiano que foi com esse branquinho leve como uma pluma, para a première da produção.

Ser humano

Foto: Arquivo Fiec/Divulgação ￼ROBERTO Macêdo: um legado sobretudo humano

Passados alguns dias da morte do industrial Roberto Macêdo, presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo, cabe destacar um aspecto que marca a passagem de algumas pessoas, não todas.

Mesmo tendo sido um dos empresários mais importantes do Brasil e tendo colocado a sua liderança incansavelmente em favor do desenvolvimento do Estado, legado precioso e que foi muito bem posicionado pelos meus colegas do jornalismo econômico, sua grandeza humana consegue ser preponderante na memória dos que lamentam sua ausência.

Com a agenda intensa dos últimos dias, tenho circulado bastante e conversado com muitos nomes de vários segmentos. É unânime: Roberto marcava as pessoas com sua personalidade. Foi uma morte que deixou as pessoas verdadeiramente tristes pela ausência do amigo.

Não tive o privilégio desse convívio, mas entendo que nada pode ser mais nobre a um ser humano do que deixar este plano com um rastro de verdadeira admiração e bem querer.

Descanse em paz.

União

Foto: JoaoFilho Tavares Silvio Montezuma e Raiane Pretes

Fim de tarde da terça-feira, 11, jardins do Iate Clube de Fortaleza foram cenário do "sim" ao amor de Raiane Pretes e Silvio Montezuma. Casal recebeu abraços e afetos de familiares e amigos, que testemunharam o início do novo ciclo de sua união civil. Casamento religioso acontecerá em maio de 2026, na Toscana, Itália. Mais fotos em @pauseopovo no Instagram.



