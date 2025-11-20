Troféu Equilibrista: a excelência em cena

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE) realizou, na noite do dia 13, no Hotel Gran Marquise, a cerimônia de entrega do Prêmio Equilibrista 2025, tradicional homenagem do meio empresarial cearense. Evento celebrou a força da governança, da ética e da inovação, reunindo lideranças corporativas, autoridades e representantes de diversos setores da economia.
Nesta edição, foram homenageados Bruno Girão, CEO da Alvoar Lácteos, como Executivo do Ano (Equilibrista 2025); Aderson Uchôa, CFO da Solar Coca-Cola, como CFO do Ano; e a Casa dos Ventos, reconhecida como Empresa Padrão 2025. A escolha dos vencedores foi feita por votação entre os associados do Instituto, reforçando o caráter participativo e colaborativo da premiação.
Seguem registros...
...E no jantar do Sicredi-CE, com palestra do jornalista Caco Barcelos (vide @pauseopovo no Instagram), zoom na presença da chef e empresária Marina Araújo, trajando Catarina Mina dos pés à cabeça. Finaliza o ano celebrando o sucesso de sua Musa Padaria Artesanal, point de bacanas & moderninhos no Meireles, ao mesmo tempo em que amplia seu raio de ação, assinando diversos menus pela Cidade, como o do Budega Moli, a ser inaugurado em dezembro. Para 2026, avalia proposta das mais ousadas: uma turnê em outros estados com o projeto Brasileiragem, banquetes temáticos que mesclam gastronomia, MPB, teatro e Literatura. Brilha!
Como é bom aplaudir o sucesso de grandes histórias de empreendedorismo que conseguem atingir mercados fora do Brasil. É assim com a marca de produtos para carros Vonixx, dos cearenses Milena Maia e Paulo Henrique Nobre, que acabam de retornar do SEMA Show 2025, realizado entre 4 e 7 de novembro, em Las Vegas (EUA), considerado o maior e mais influente evento global do setor automotivo.
Única marca brasileira expositora nesta edição do evento, a Vonixx, que já atua em mais de 40 países, apresentou suas principais linhas voltadas à estética e preservação veicular, ampliando o diálogo com distribuidores, fornecedores e potenciais parceiros comerciais.
A empresa, sediada em Fortaleza (CE), tem como diferencial o uso da carnaúba tipo 1, matéria-prima de origem local que integra o desenvolvimento de soluções de alto desempenho para o cuidado automotivo. No evento, esse atributo foi novamente evidenciado como elemento central da identidade e da competitividade da marca no cenário global.
Em Fortaleza para show da turnê "Tempo-Rei", último fim de semana no Centro de Formação Olímpica, astro da música Gilberto Gil foi recebido pela conterrânea e amiga Gil Santos para almoço na segunda-feira pós-espetáculo. Menu: cozido baiano preparado por Noca Santos, mãe da famosa decoradora e anfitrião do momento, ao lado da esposa Denise Bezerra, todos juntos na foto.
