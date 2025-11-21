Corrida limpa deu aula de senso coletivo na Beira Mar

Foto: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Pedro Pascal

Campeão

Foto: ArcelorMittal / Divulgação CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres

CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Torres, recebendo a medalha de conclusão da primeira corrida de rua da empresa, último sábado na Beira Mar.

Prova aconteceu no contexto das adequações da Prefeitura de Fortaleza, no sentido de reduzir poluição sonora e transtornos de trânsito, comprovando que é possível manter a salutar agenda de eventos esportivos na avenida, considerando não apenas o bem-estar dos competidores, mas também dos moradores e trabalhadores da área - Aplausos!

Um diferencial inédito deve passar a ser replicado em todas as corridas de rua daqui para frente: redes de pesca, estendidas pela equipe da corrida, funcionaram como cestos de lixo, onde corredores jogavam com total facilidade os copinhos plásticos de água distribuídos durante o percurso. O resultado foi limpeza total e instantânea já durante o torneio running.

Outro aspecto que vale destacar são as estruturas mais práticas de pórtico e palco, tornando mais rápida e simples a montagem e retirada do material, sem a necessidade de painéis de led em plena luz do dia.

Já que praticamente todos os setores de marketing das grandes empresas decidiram fazer corridas de rua, fica o exemplo da ArcelorMittal Pecém a ser seguido. Mais vale uma ação menor (cerca de dois mil corredores), bem pensada e em harmonia com a Cidade e suas questões, do que um tiro no pé.

Que tal, em 2026, desbravar regiões de baixa densidade demográfica e pistas livres podendo, então, ousar em ativações de marcas e atrações musicais? Vou deixar três sugestões: Complexo Colosso, Centro Administrativo do Cambeba e algumas avenidas do Eusébio.

Amigas & Arte

Foto: JOÃO FILHO TAVARES Emília Buarque, Dora Andrade e Graça Dias Branco

Graças Dias Branco e Emília Buarque reúnem listinha de amigas, em 26 de novembro, para "Cocktail Talk" de celebração natalina, mas com dois momentos especiais. O primeiro é apresentar a compartilhar um pouco da história da coreógrafa Dora Andrade, fundadora da Escola Edisca, instituição apoiada pelas anfitriãs do evento. O segundo é uma apresentação do galerista e curador de arte Victor Perlingeiro, falando sobre o mercado de arte contemporâneo, tanto na perspectiva de quem já é um colecionador, quanto para aquelas interessadas em enveredar pelo mundo fascinante das obras. Na foto, Emília, Dora e Graça.

Beleza & business

Foto: divulgação Ricardo Torres, Eduardo Gouvêa, Tatianne Teófilo e José Teófilo

Diretores do Grupo Estética In, Ricardo Torres e Eduardo Gouvêa, com Tatianne e José Teófilo (Grupo Avance) em registro no Estética In Nordeste, megaevento no qual a Avance, referência em mercado premium da beleza, consolidou sua posição como dealer oficial da maior feira de estética e bem-estar do Brasil. Sucesso!

Santé!

Foto: Divulgação Karime Loureiro recebeu François Hautekeur, enólogo e gerente de comunicação da LVMH no Brasil

Sommelière especializada no mundo dos espumantes, Karime Loureiro recebeu François Hautekeur, enólogo e gerente de comunicação da LVMH no Brasil, para o único evento oficial da maison no Ceará, realizado no restaurante La Bella Italia. Convidados tiveram a oportunidade de vivenciar imersão no universo do champagne Veuve Clicquot.

Estreia

Astro em permanente evidência, consagrado como o "sugar daddy" mais desejado da Sétima Arte - e do planeta -, Pedro Pascal retorna aos cinemas em "Eddington", novo filme de Ari Aster, no qual contracena com Joaquin Phoenix. Na trama, uma disputa entre o xerife e o prefeito de uma pequena cidade no Novo México acaba desencadeando conflitos envolvendo a população, numa mistura de faroeste, sátira política e crítica social. Na foto, posa com a peça hit da vez na alfaitaria masculina, o atemporal costume de seis botões transpassado, conhecido como jaquetão. Brilha!

Mercado

Sócios Philomeno Jr. e Janos Fuzesi receberam mercado e imprensa para a inauguração da primeira fase de funcionamento do Estação Fashion, novo shopping atacadista de Fortaleza, neste primeiro momento com 500 unidades comerciais e praça de alimentação, entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio, a poucos metros do tradicional polo da José Avelino.

Com investimento estimado em R$ 75 milhões e apoio do BNB, empreendimento deve gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos. As próximas etapas estão previstas para 2026, quando o shopping passará a contar com mais de 1.300 unidades comerciais e infraestrutura completa voltada a negócios B2B. Presenças...

