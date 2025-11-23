Apenas um suco de laranja, como na Pré-História...

Foto: AURÉLIO ALVES PARA A REVISTA PAUSE Artista visual Bia Soares compartilha sua obra e pensamento na edição 2025-2026 da revista Pause O POVO Por Clovis Holanda

Segundou e, por vezes, ficamos confusos entre dois códigos muito valorizados da cultura contemporânea: a alta performance (com todas as repercussões na rotina daqueles que forjam um super-herói) ou a necessidade de cultivar o ócio, reservar momentos sem intenção de absolutamente nada, apenas respirando.

Para que lado devemos ir?

No feriado da quinta-feira, com a cabeça exausta do trabalho, decidi voltar ao mundo analógico e desliguei meu telefone celular por algumas horas.

Vejam bem, eu não coloquei no modo avião, nem silenciei ou mesmo guardei numa gaveta, como já havia tentado, sem sucesso, fazer outras vezes.

Eu apertei intencionalmente o botão "OFF" e fui encarar a banalidade da vida com suas louças para lavar, o pão de queijo cheirando no air fryer, a leitura do jornal impresso com uma caneta Bic na mão, grifando trechos de maior interesse...

Fiz um suco de laranja como na década de 60, partindo calmamente a fruta, espremendo cada banda assim, como no meio de um nada...

Que sensação esquisita foi a de interromper, quase como uma embolia, a "veia pulmonar" que nos conecta à existência digital.

Audiência voraz de podcasts, me desacostumei a realizar tarefas domésticas, dirigir ou mesmo me exercitar sem a voz de Natuza Nery (O Assunto), Eduardo Sombini (Ilustríssima Conversa), Paulo Lima (Trip FM), Louise Madeira (New Me), dentre tantos outros companheiros de aceleração, multiconteúdos, ansiedades, rotinas cornometradas, paranoias...

Ouvi atentamente o que minhas filhas falavam no café da manhã como há meses, talvez anos, não conseguia.

Encaminhei questões familiares com minha mulher, oferecendo o que as esposas mais valorizam - tão ou até mais do que um buquê de rosas -, a escuta respeitosa e engajada, de peito e ouvidos bem abertos, disponível com inteireza, sem a interrupção de vídeos e memes.

Engatei capítulos e finalizei um livro que andava ali meio esquecido na cabeceira. Depois fui comprar o almoço a pé num restaurante perto de casa. Dei um cochilo bem prazeroso, acordando para uma colher de doce de leite, um copão de água e uma xícara de café - milhões!!!!

Sabem o que aconteceu neste período?

Nada.

Aliás, liguei de novo o celular, fui navegar pelas redes (anti)sociais e constantei que as pessoas que vendem modelos fabricados de vida perfeita seguiam ativamente por lá...

Tinha o famoso CEO que, além de comandar um conglomerado business, também é triatleta profissional com 7% de gordura no corpo.

A influencer que vende do batom a carros, passando pelas apostas de jogos de azar, aprendendo a sambar para ser rainha de bateria do Carnaval.

O humorista que sobe montanhas com um fardamento à moda "militar macho men", pagando caro para aprender a ser um homem leal e ético com sua prórpia família.

A nutri dos chics e famosos, exibindo um corpo escultural, enquanto esconde as injeções de hormônio para fins estéticos.

Os políticos...

...bom, esses aí, desde que as caravelas aportaram, não nos dão um dia de folga, ainda mais agora, encantados com suas claques virtuais em tempos de extremismos.

Teve ainda o escândalo da vez...

...com o banqueiro Daniel Vorcaro materializando o que nós, os cidadãos, vamos percebendo com cada vez mais clareza...

...aquele padrão cinematográfico do empresário bem sucedido, com ternos bem cortados e que posta fotos em jatinho com versículo bíblico exaltando o suposto esforço da meritocracia, muitas vezes está sentado em mais um dos crimes organizadíssimos de colarinho branco - expressão vintage que nunca sai de moda por estas paragens.

E é sempre bom lembrar que, o círculo da corrupção, na maioria das vezes, só se fecha com a participação de figurões da iniciativa privada.

Sigo, pois, bebendo o restinho do meu suco de laranja, espremido como na Pré-História, mas já com o fone nas mãos, novamente apertando o revitalizante "OFF".

Flores...para a beleza da trivialidade que ninguém precisa assistir.

Revista Pause

Foto: AURÉLIO ALVES PARA A REVISTA PAUSE Artista visual Bia Soares compartilha sua obra e pensamento na edição 2025-2026 da revista Pause O POVO Por Clovis Holanda

Já estão disponíveis em alguns pontos de grande circulação, como restaurantes e clínicas médicas, a edição 2025-2026 da revista "Pause O POVO Por Clovis Holanda".

São reportagens e entrevistas sobre assuntos variados, percorrendo temas como Economia, Comportamento, Moda, Gastronomia, dentre outras abordagens. Um dos pontos altos, sem dúvidas, é a matéria da artista escolhida como perfilada deste ano, em texto assinado por mim e fotos do craque Aurélio Alves.

Bia Soares abriu seu ateliê de Fortaleza, atualmente reside em São Paulo onde também mantém espaço, compartilhando sua verve absolutamente artítstica & livre, tudo registrado em Pause.

Obras de arte da cearense percorrem sessões das 300 páginas da publicação, como no índice, no sumário e em páginas de pura fruição artística, afinal, o convite é a Pausar.

Versão digital pode ser conferida no link: https://sl1nk.com/u5uXN

Pause! Boa Leitura!

Expansão

Foto: Quintal Fotografia 2021 Sávio Paz, Diretor-geral do Colégio Darwin

Diretor-geral do Colégio Darwin, Savio Paz celebra os primeiros detalhes da nova sede da instituição na região Sul de Fortaleza, projeto com investimento inicial de R$ 1 milhão em arquitetura e infraestrutura. A unidade, que funcionará na Avenida Leal Lima Verde, na Sapiranga, já começou a ganhar forma com o projeto assinado pelo escritório Dome Arquitetura. A proposta é entregar uma escola moderna, acolhedora e conectada ao entorno, com espaços verdes, ambientes de aprendizagem flexíveis e áreas de convivência que estimulam o bem-estar dos alunos. As primeiras intervenções incluem a renovação dos segmentos Infantil e Fundamental Anos Iniciais, que já estão com matrículas abertas do Infantil I ao 5º ano. As próximas fases incluem intervenções nas áreas administrativas, pátios, ginásio e ambientes pedagógicos diferenciados, como a Sala Socioemocional, a biblioteca, o espaço Maker e o bloco dedicado aos Anos Finais e ao Ensino Médio, que contará ainda com um auditório multiuso

Medicina

Foto: Divulgação Jeovana Mourão, Jordana Mourão, Emanuela Comaru, Roberta Siqueira, Elaine Oliveira e Thaís Gondim.

A Be.U Clinic lançou, em parceria com a nutróloga Roberta Siqueira, novo protocolo, intitulado Inflamograma (Desinflamação Sistêmica). Tratamento preconiza que a longevidade de qualidade é um processo que começa agora, com consciência e ações diárias. Medir, entender e agir: Essa tríade age para reprogramar seu relógio biológico e conquistar uma vida mais saudável e vibrante. Além da nutróloga Roberta Siqueira, a ginecologista Emanuela Comaru e nutricionista Thaís Gondim foram convidadas a integrar o projeto. Na foto, Jeovana Mourão, Jordana Mourão, Emanuela Comaru, Roberta Siqueira, Elaine Oliveira e Thaís Gondim.

Arquitetura

Foto: Divulgação Marcio Kogan e Biia Sales

A Missão AsBEA, organizada pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura no Ceará (AsBEA-CE), foi a São Paulo para uma imersão de três dias com arquitetos associados e parceiros da entidade, entre os dias 12 e 14 de novembro. A arquiteta Biia Sales, que celebra 25 anos de carreira no mercado cearense, integrou a missão. Na agenda, visitas a cinco escritórios de referência nacional. Um deles foi o Studio mk27, do arquiteto Marcio Kogan, cujo foco na valorização da simplicidade formal e atenção aos detalhes rendeu ao escritório mais de 250 prêmios nacionais e internacionais, com quem Biia divide o registro na foto.



