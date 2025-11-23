Sob a Aura do Império

Mirian e João Batista Holanda abriram os jardins de sua residência, na Varjota, para solenidade & coquetel em homenagem a D. Bertrand de Orleans e Bragança. A recepção integrou as celebrações pelos 200 anos de nascimento de D. Pedro II, em 5 de dezembro de 2025.

Estreia

Fãs do eterno galã do cinema George Clooney estão na contagem regressiva para a estreia, em 5 de dezembro, de "Jay Kelly", comédia dramática na qual o astro divide a cena com outro ator emblemático de Hollywood, o sempre cômico Adam Sandler.

Na trama que chega em breve ao Netflix, George é um famosíssimo ator, como na vida real, que redescobre questões e aspectos sobre a vida durante uma uma intensa e inesperadamente profunda viagem pela Europa. Na foto, na première da produção em Los Angeles. Brilha!





Tempo que Inspira: 70 anos em festa

Celebrando sete décadas de vida e também uma vida de conquistas, sempre dedicado à família e ao empreendedorismo, empresário Raimundo Cordeiro (Grupo Anjo da Guarda e Funerária Ternura) promoveu festão pelo novo ciclo.

Animado e um entusiasta dos momentos ao lado dos amigos, aniversariante escalou Vicente Nery, Lagosta Bronzeada e Banda Acaiaca para animar a grande noite, tudo sob o comando do competente e inventivo cerimonialista Mafrense.

Muitos nomes de expressão, de vários segmentos, foram abraçar Raimundo, a esposa Sonia e os filhos e cônjuges, Rosemberg Freitas e Marina Tavares, Nelinho Freitas e Mabel Pita, Rayanne Schimmelpfeng e André Luís Schimmelpfeng, Raynnara Gurgel e Marcos Gurgel.

Seguem presenças com o desejo de saúde e vida longa ao celebrado Raimundinho, como chamam os íntimos.



