Caviver: a jornada de dez anos cuidando de pequenos olhares

Década de Esperança

Foto: Divulgação Islane Verçosa

Uma das oftalmologistas de referência em doenças oculares infantojuvenis no Ceará, Islane Verçosa decidiu, há dez anos, compartilhar sua Medicina com aqueles que mais precisam.

Assim, fundou o Caviver - Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, instituição de saúde que oferece atendimento gratuito a crianças de 0 a 15 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica acometidas por doenças oculares graves, como catarata, glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade.

Nesta primeira década de trabalho solidário, o Caviver realizou mais de 1.150 procedimentos cirúrgicos gratuitos e ultrapassou 19.600 consultas oftalmológicas e atendimentos em reabilitação visual. Atualmente, a instituição atende pacientes dos 184 municípios do Ceará e também recebe pacientes de estados vizinhos, como Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.

Essa trajetória será celebrada esta noite em dois momentos: às 18h30, com uma Missa de Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia (Rua João Cordeiro, 679), celebrada pelo Padre Eugênio Pacelli. Após a cerimônia, a programação segue para a sede do Caviver, localizada ao lado da igreja, na Rua Antônio Augusto, 761, onde serão lançados dois livros.

Em "E assim tudo começou…", Islane resgata a história da prevenção da cegueira infantil no Ceará e mostra como ela se entrelaça à sua trajetória profissional. Já o livro "Ver a Esperança Renascer" reúne dados sobre o impacto do Caviver e relatos que revelam as histórias de crianças e famílias atendidas ao longo da última década.

Gente que faz a diferença. Aplausos!

Reconhecimento

Com solenidade na Casa da Indústria, Instituto Iracema Digital realizou a solenidade de entrega da III Comenda Ariosto Holanda de Ciência, Tecnologia e Inovação, honraria concedida a personalidades que têm contribuído para o fortalecimento do ecossistema de inovação do Ceará.

A comenda foi criada em homenagem ao engenheiro, professor e ex-deputado federal Ariosto Holanda, referência nacional em políticas de ciência, tecnologia, educação profissional e inovação.

Neste ano, foram agraciados Guilherme Muchale, economista-chefe e gerente do Observatório da Indústria Ceará; Acrísio Sena, deputado estadual; Marluce Aires, jornalista especializada em TIC; e Wally Menezes, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Registros...

Presença

Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP Isabeli Fontana vem a Fortaleza para desfile da marca Lenita

Uma das modelos brasileiras de maior expressão internacional, há décadas cruzando as passarelas das maiores grifes do mundo, Isabeli Fontana (foto) estará hoje em Fortaleza para desfilar no Lenita Fashion Music, tradicional evento de fim de ano da marca Lenita, quando Maria Lúcia Negrão Carapeba apresenta a coleção festas de sua grife. Atração musical do evento, no Ideal Clube, é Ricardo Chaves. Promete!

Beleza & longevidade

Cirurgião plástico Roney Fechine e dermatologista Carolina Fechine reuniram pacientes e parceiros, última semana, em dia de ações, mimos e delícias pelo primeiro ano de funcionamento da Ellevate Clínica (BS Design). Casados e sócios, os médicos passaram 13 anos atuando exclusivamente em São Paulo, divididos entre a vida acadêmica e clínica, quando decidiram abrir o centro de Medicina da Beleza e Longevidade também em sua terra natal. Roney e Carolina, vale destacar, trouxeram alguns procedimentos exclusivos para o Estado, tudo detalhado no Experiência Pause que realizei na Ellevate, instareportagem disponível no @pauseopovo, perfil da coluna no Instagram. Seguem presenças...

