Tive a ideia para um novo museu...

Foto: Tiago Lopes/ Divulgação Valter Costa Lima

Errou quem projetou...

...um revival dos conflitos familiares relacionados à polarização política apenas em 2026, ano eleitoral. O "Tornozeleira Case" e seus desdobramentos reacenderam, com o fogo enlouquecido das paixões, o climão nos grupos onde deveria prevalecer a atmosfera de trégua do "Jingle Bells".

Um conhecido meu, que se apresenta como "da esquerda", defendeu que o bracelete de vigilância que "Seu Jair" tentou abrir, por ingênua curiosidade ou num momento de alucinação farmacológica, como alegam os devotos da religião bolsonarista, deveria ser colocado num dos halls da sede do Supremo Tribunal Federal, como uma relíquia "pró-democracia".

Quem fala o que quer, ouve o que não quer...

Daí que, um outro amigo, enquanto colocava mais cerveja no copo disparou...

- Poderia ter também a cueca que o petista usou para transportar dólares ilegalmente.

Calado estava, calado permaneci, mas, tive uma ideia pensando em vocês...

...criar em Brasília o Museu Nacional dos Objetos Políticos Folclóricos do Brasil. Seriam reminiscências materiais dos mal-feitos da República, com uma contextualização ao lado, explicando aos visitantes a "ocorrência" envolvendo cada peça.

Logo na entrada, poderia ter a "Ala das Mochilas e Malas", quase como num outlet "miamense". Lá, estariam catalogadas as malas que Geddel Vieira Lima usou esconder R$ 51 milhões num apartamento em Salvador, numa das maiores apreensões de dinheiro vivo da história.

Na sequência, a "Mala da JBS", contendo R$ 500 mil entregues ao então deputado federal Rodrigo Rocha Loures, flagrado correndo com ela num estacionamento.

Também a mochila na qual joias e relógios de altíssimo valor foram trazidos sem declaração oficial às autoridades por auxiliares do governo Bolsonaro.

No Pavilhão Carros, logo na entrada, o Fiat Elba do Collor, elemento central para o processo de impeachment do ex-presidente. A compra do veículo, registrada em nome de um funcionário fantasma e supostamente financiada por dinheiro desviado por PC Farias, esteve no epicentro da derrocada.

Ao lado, as ambulâncias superfaturadas descobertas pela Operação Sanguessuga, fraude milionária envolvendo deputados e prefeitos num esquema para comprar ambulâncias superfaturadas com verbas federais.

Também no setor, um exemplar de cada veículo adquirido por licitações de frota superfaturadas, amplamente documentadas na história dos tribunais de Norte a Sul.

No setor roupas íntimas...

A cueca "oversize", descoberta no aeroporto de Fortaleza, contendo R$ 10 mil e US$ 100 mil no corpo, literalmente, de um assessor político ligado ao PT, símbolo eterno do folclore nacional.

Também a modelo boxer usada pelo então senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro nas partes íntimas durante operação da PF, que ficou conhecida como "Cuecão da Alerj".

Sem contar nas partes de baixo cujos "valores" - altíssimos - só aparecem quando devidamente despidas... Estou mentindo?

A pergunta é: quem aí visitaria o Museu? Aposto que seria o recorde de filas na cada vez mais cinza Capital Federal.

Vamos colorir o texto com as nuances deixadas pela COP 30 em Belém? Mas quais?

Depois que os performers retiraram os figurinos de animais em extinção desfilados pelos pavilhões (francamente) e os indígenas guardaram seus cocás para retomar a vida normal e seus apps da Apple, quem quiser que retorça os papéis para retirar algo de concreto no sentido de apontar para um futuro mais sustentável e equilibrado na relação homem x meio ambiente.

As geleiras, meu bem, seguirão derretendo e nós também... Haja caipirinha para aguentar o fogaréu planetário no qual, cada um por si e acho que nem Deus está mais por todos, cansou dessa palhaçada entre líderes narcisistas, egocêntricos, corruptos e, agora, se já não bastasse, também dopados e com um ferro de solda nas mãos, uma lance bem "Massacre da Serra Elétrica" feelings...

Agora, preciso ir, é que deixei uma fatia de panetone na sanduicheira com manteiga para ficar crocante, já fizeram essa locura gordelícia?

Flores... bem natalinas. Não vão brigar com os coleguinhas, hein?

Natal I

Sacerdote jesuíta Eugênio Pacelli presidirá, no próximo 24 de dezembro, às 18 horas, a tradicional Missa Solene de Natal, que este ano será realizada, pela primeira vez, no Centro de Eventos do Ceará, com expectativa de reunir mais de 4 mil pessoas em um de seus espaços. Cantores Paulo Benevides, Vívian Fernandes e Philipe Dantas fazem a trilha sonora.

Natal II

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realiza dia 4, às 19h, a cerimônia de inauguração e o acender das luzes da "Vilazinha de Belém 2025", nos jardins do templo da Santos Dumont, 7553. Cerimônia acontece simultaneamente em São Paulo, Curitiba e Fortaleza.

Design

Rodrigo Jereissati abre seu apê nesta quinta-feira, 27, para privê charmosinha de apresentação da d.Propósito Design, marca dos arquitetos e sócios Fabia Toqueti e Valter Costa Lima (foto). Dupla tem chamado atenção com seus produtos autorais cheios de identidade brasileira, propósito socioambiental e valor cultural. No evento, será apresentada uma linha de móveis da marca exclusiva para a Vila Carnaúba.

Mercado

Presidente da Mota Machado, empresário Assis Machado recebe mercado, colaboradores e parceiros nesta manhã, no Centro de Eventos do Ceará, para momento de celebração pelas conquistas da construtora ao longo do ano. Encontro contará com participação especial.

A futurista, palestrante internacional e autora de cinco best-sellers sobre negócios e tecnologia Martha Gabriel vem à Cidade para falar aos convidados do momento sobre habilidades para o futuro, inteligência artificial, inovação e o papel da tecnologia nas decisões de negócios.

Na ocasião, empresa anuncia o Aura, novo empreendimento Mota Machado na Leonardo Mota. Promete!

Turismo & bem-estar

Hotel de charme Vila Selvagem (Fortim) acaba de finalizar instalação da nova academia com equipamentos de última geração e salas dedicadas a yoga e pilates. Novo espaço passa a ser integrado a áreas do Ywi Spa, com tratamentos exclusivos e produtos naturais produzidos na Amazônia, e às quadro quadras de padel tênis, formando um complexo com mais de 2.000 m² dedicados à saúde e bem-estar. À frente, Celian Chaufour (foto), sócio-fundador do Grupo JMC e do Vila Selvagem, que no dia 1º conduz inauguração oficial dos novos ambientes.



Trajetória

Fundador e CEO da Skyler LifeWear, Emílio Guerra foi o convidado palestrante da última edição do Almoço Empresarial do "O Club Brasil", grupo que reúne empresários, gestores e lideranças locais para encontros de conteúdo, formação e networking.

Emílio compartilhou conceitos que norteiam o modelo de crescimento da Skyler, destacando que o franchising continua sendo um dos caminhos mais eficientes para empreender com segurança. Na foto, Bruno Santos, fundador do "O Club Brasil".







