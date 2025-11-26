Médica radicada no CE assina capa da Neurology Education

Foto: divulgação Médica Alessandra Morais

Medicina & Arte

Foto: divulgação Médica Alessandra Morais

Listada dentre as maiores revistas científicas do mundo e produzida pela Academia Americana de Neurologia, a Neurology Education traz, em sua última edição, capa e texto sobre o trabalho de Alessandra Morais, médica neurologista vascular. Natural de Boa Vista (RR), ela adotou o Ceará, onde já tinha parentes e amigos, como seu novo lar, desde que foi aprovada na Residência em Neurologia no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Embora faça doutorado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp, Alessandra não apareceu na revista (com direito a imagem na capa) por um artigo científico. O que chamou a atenção da equipe foi a pintura de um web-carotídeo, manifesto artístico de seu objeto de estudo por uma medicina sempre humanizada e com olhares amplos, não apenas pelo viés da tecnologia e da Internet.

"A medicina também é ciência, reflexão, filosofia, cuidado, empatia, sentimento e cor, e tudo isso tem interseção direta com a arte", conclui ela. Aplausos! A revista é de acesso aberto pelo linck https://www.neurology.org/toc/ne9/4/3

Trajetória

Foto: Divulgação CEO da Skyler LifeWear, Emílio Guerra e Bruno Santos, fundador do O Club Brasil

Fundador e CEO da Skyler LifeWear, Emílio Guerra foi o convidado palestrante da última edição do Almoço Empresarial do "O Club Brasil", grupo que reúne empresários, gestores e lideranças locais para encontros de conteúdo, formação e networking.

Emílio compartilhou conceitos que norteiam o modelo de crescimento da Skyler. Na foto, Bruno Santos, fundador do "O Club Brasil", com o empresário da moda masculina.

Memórias em confete

Foto: Theresa Eugênea Gal Costa

Nostálgicos dos antigos Carnavais não podem perder. Em 2 de dezembro, Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, abre ao público a exposição "Bloco do Prazer".

Exposição passeia pela festa mais popular do Brasil, vista em imagens como força de criação estética, articulação comunitária e disputa simbólica, compreendendo a festa como uma linguagem cultural complexa — lugar de encontro e transmissão de saberes, de afirmação de identidades, de presenças e de invenção coletiva.

A festa é tomada, no recorte proposto, como um modo de pensar o mundo, capaz de elaborar memórias compartilhadas e imaginar futuros. O título vem da canção "Bloco do Prazer" (1978), de Fausto Nilo e Moraes Moreira, eternizada na voz de Gal Costa (foto), que inspira a exposição como ícone afetivo e símbolo de celebração, liberdade e pertencimento. Gostei!

Testemunhas do Infinito

Foto: arquivo familiar Cristiano Peixoto e Daniele, Rodrigo Maia, Bas e Ciro Memória, Gladys e Rossini Esmeraldo e David Moura do Carmo

Uma das manifestações mais raras da natureza, a Aurora Boreal só pode ser vista em alguns pontos específicos do planeta e, ainda assim, é preciso ter sorte. O privilégio foi experimentado por turma de cearenses em férias, durante passagem pelo Círculo Polar Ártico.

A 27º Abaixo de Zero, Cristiano Peixoto e Daniele, Rodrigo Maia, Bas e Ciro Memória, Gladys e Rossini Esmeraldo e David Moura do Carmo, juntos na foto, puderam contemplar as luzes multicoloridas dançando no céu noturno, um verdadeiro show de fogos naturais, fruto de um complexo fenômeno da atmosfera envolvendo partículas eletricamente carregadas em colisões com átomos na atmosfera superior.

Interessados no roteiro, anotem: tudo começou em Helsink, de onde seguiram viagem para a Estônia a fim de explorar Tallinn. Depois, a Lapônia, na parte que abrange Finlândia, zona onde presenciaram o espetáculo. Alguns dias em Levi, conhecida como a melhor estação de ski finlandesa. Por fim, um café para aquecer a alma em Estocolmo, antes de retornar ao CE.

Presença

Foto: Globo / Cadu Pilotto Juliette vem a Fortaleza para evento da Pague Menos

Quem vem a Fortaleza, nesta quinta-feira, 27, é a ex-BBB e cantora Juliette. A convite da Pague Menos, a famosa participa de uma live especial de Black Friday na Loja 1000 da rede de farmácias, localizada na Avenida Santos Dumont, 2284. Transmissão começa às 18h30min e promete ofertas irresistíveis. Brilha!

Prêmio Literário

Noite de segunda-feira, 24, sede do Grupo de Comunicação O POVO abriu suas portas para a II edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha. Com as categorias Ensaio Social (pesquisa), Prosa de Ficção (romance, livro de contos ou livro de crônicas) e Poesia (livro de poemas), o certame elegeu "Raízes da Terra", de Rayane Lopes, "Peixes Indóceis em Mar Revolto", de Igor Moreira, e "Sertão em Mim", de Fabiana Guimarães, respectivamente, como os vencedores do ano.

Além do troféu físico, cada um dos três vencedores recebeu R$ 3 mil em direitos autorais, publicação do e-book e a produção de um audiobook. Na versão digital, cada obra teve seu projeto gráfico e ilustrações originais desenvolvidos pelas Edições Demócrito Rocha (EDR), sob a assinatura do artista Carlus Campos. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcos Tardin e Fabiana Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)João Charles, Weskley Psique e Carlos Weiber (Foto: JoaoFilho Tavares)Valeria Xavier e João Paulo de Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)Nazaré Fraga, Cupertino Freitas, Renato Freitas e Ana May Brasil (Foto: JoaoFilho Tavares)Deglaucy Jorge (Foto: JoaoFilho Tavares)Eduilton Barros e Claudia Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Elane Fidelis (Foto: JoaoFilho Tavares)Giovana, Silva, Rebeca Dieb, Nilton Silva e Maria Mecedes Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Aline Ribeiro e Janaina Monteiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Anchieta Mendes e Magda Ribeiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Isabel Costa e Rayane Aline Lopes (Foto: JoaoFilho Tavares)Andrea Araujo e Cupertino de Freitas (Foto: JoaoFilho Tavares)Brenda Gabrieli, Brenda Canafistola, Rayane Aline Lopes, Cleber Filho e João Ferreira (Foto: JoaoFilho Tavares)Célia Gurgel e Roberto Smith (Foto: JoaoFilho Tavares)Igor Moreira de Sousa, Fabiana Bezerra e Rayane Aline Lopes (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina, Valeria Xavier, Luisa Cela, Jose Nunes, Patricia Varela e Marcos Tardin (Foto: divulgação )Médica Alessandra Morais



