Líderes do setor químico em noite de reconhecimentos

Presidente do Sindquímica-CE, empresário Beto Chaves conduziu, noite da terça-feira, a tradicional solenidade de entrega do Troféu Quatro Elementos, noite de celebração e encontro das principais indústrias químicas no Ceará.

No L`Ô 142 e com prestígio nas presenças, encontro é marcado pela entrega dos aguardados troféus e é considerada o Oscar do setor.

Além das lideranças do Sindquímica, evento reuniu autoridades como a secretária executiva da Indústria, Brígida Miola, representando o governador Elmano de Freitas, e o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, além de presidentes de outros sindicatos da Federação, como Luiz Carlos Queiroz, do Sindienergia.

Este ano, o Troféu de Melhor Fornecedor de Cosméticos foi para a empresa Saber Química, especializada na importação e distribuição de produtos químicos. Na categoria Saneantes, a vitoriosa foi a Morais de Castro Produtos Químicos, que atua no comércio e distribuição de insumos químicos.

No segmento Tintas, a Avco Chemicals, que atua no fornecimento de soluções para as indústrias têxtil e imobiliária, foi a vencedora. Já o Instituto Euvaldo Lodi - IEL Ceará, que atua no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria, venceu no segmento Plásticos.

Em sua segunda premiação da noite, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) foi a entidade homenageada na categoria "Instituição Parceira" por sua atuação no desenvolvimento de pessoas e empresas, com capacitação, consultoria e pesquisa de mercado, contribuindo para o avanço das empresas associadas e do setor.

Já na categoria "Personalidade Parceira", o presidente da Adece, Danilo Gurgel Serpa, foi homenageado por seu grande trabalho como impulsionador do trabalho do Sindquímica e do setor.

Registros...

abrir (Foto: Davi Probo/ Divulgação )Presidente do Sindquímica Ceará, Beto Chaves (Foto: Davi Probo/ Divulgação )Luís Eduardo Barros, diretor de Fomento da Adece, representando Danilo Serpa, e Beto Chaves (Foto: JoaoFilho Tavares)Diretoria do Sindquímica na cerimônia de entrega do Troféu 4 Elementos Sindquimica (Foto: JoaoFilho Tavares)Beto Chaves e Izabela Fernandes (Foto: JoaoFilho Tavares)Beto Chaves, Paulo André Holanda e Marina Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Gadelha, Ricardo Cavalcante, Franzé Gomes, Luis Carlos Queiroz e Paulo André Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Homenageados 2025 com o Troféu 4 elementos Sindquimica

Posse I

Associação Cearense de Magistrados, sob presidência do juiz Hercy Alencar, realiza a posse da Diretoria da entidade para o Triênio 2026/2028, em 19 de dezembro de 2025, às 19h, no Auditório do BS Design.

Posse II

Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE) realizou cerimônia de ratificação de posse da nova procuradora-chefe, Ana Valéria Targino de Vasconcelos, 19ª integrante a ocupar o cargo de chefia na Regional. Integram sua equipe de gestão a Procuradora do Trabalho Giselle Alves de Oliveira, que exercerá a função de Vice-Procuradora-Chefe, e a Procuradora do Trabalho Christiane Vieira Nogueira, designada como Procuradora-Chefe Eventual.

Estilo

Foto: VINICIUS CAVALCANTE/ DLT/ Divulgação Daniel Grah para DLT

Pensando na temporada de celebrações do fim de ano, seja no trabalho ou na vida pessoal, a marca masculina DLT apresenta novas peças da coleção Rooted, um mix do casual clean, mas com uma pegada jovem e contemporânea, para quem deseja imprimir estilo pelas vias da elegância e da atemporalidade. Na foto, o modelo internacionao Daniel Grah, garoto-propaganda há muitas temporadas da marca de Alexandre Magno Menezes e Renata Menezes. Sucesso!

União

Igreja Nossa Sra. do Líbano, noite do último dia 19 de novembro, selaram matrimônio Milla Twardy e Michel Ferraz. Pós-cerimônia, noivos e famílias receberam em elegante e animada festa no espaço L`Ô 142. Com o desejo de felicidades, seguem cenas... mais fotos em @pauseopovo e na coluna especial do domingo.

abrir (Foto: joão filho tavares)Eugênio Ferraz com Ana Maria e João Marcelo Ferraz (Foto: arquivo familiar)Guilherme Fujita e Layla, Anik, Nicole e Liz Fujita (Foto: arquivo familiar)Guilherme Fujita e Layla, Anik, Nicole e Liz Fujita (Foto: arquivo familiar)Guilherme Fujita e Layla, Anik, Nicole e Liz Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Guilherme Fujita e Layla, os noivos, Bernard Twardy e Fernanda Zeballos (Foto: JoaoFilhoTavares)Milla Twardy e Michel Ferraz (Foto: JoaoFilhoTavares)Milla Twardy e Michel Ferraz



