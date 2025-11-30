Arte & oportunidade

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Coreógrafa Dora Andrade, fundadora da Escola Edisca, instituição apoiada pelas anfitriãs, apresentou um pouco da trajetória da entidade, que há décadas transforma a vida de crianças das áraes mais vulneráveis da Capital.
O segundo momento, já à noite, foi uma apresentação do galerista e curador de arte Victor Perlingeiro, falando sobre o mercado de arte contemporâneo, tanto na perspectiva de quem já é um colecionador, quanto para aquelas interessadas em enveredar pelo mundo fascinante das obras. Presenças...
