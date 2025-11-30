É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Em altíssima, na Netflix, a 5ª temporada da série "Stranger Things", ao ponto de causar até panes no sistema do streaming tamanha a demanda por downloads simultâneos. Millie Boby Brown vive novamente a protagonista Elleven, papel que lhe foi presenteado em 2016, quando tinha 12 anos, e um verdadeiro passaporte para a plena fama. Na foto, brilha na première da produção realizada no Netflix Tudum Theater, Los Angeles.
