Um "sim" cheio de leveza e romantismo
Foto de Clóvis Holanda
É editor de cultura e entretenimento do O POVO.

Millie Bobby Brown (Foto: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Foto: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Millie Bobby Brown

Igreja Nossa Sra. do Líbano, noite do último dia 19 de novembro, selaram matrimônio Milla Twardy e Michel Ferraz. Pós-cerimônia, noivos e famílias receberam em elegante e animada festa no espaço L`Ô 142. Com o desejo de felicidades, seguem cenas...

Graças Dias Branco e Emília Buarque reúniram amigas, em elegante fim de tarde, para "Cocktail Talk" de celebração natalina unindo arte e filantropia.

 

Arte & oportunidade

Coreógrafa Dora Andrade, fundadora da Escola Edisca, instituição apoiada pelas anfitriãs, apresentou um pouco da trajetória da entidade, que há décadas transforma a vida de crianças das áraes mais vulneráveis da Capital.

O segundo momento, já à noite, foi uma apresentação do galerista e curador de arte Victor Perlingeiro, falando sobre o mercado de arte contemporâneo, tanto na perspectiva de quem já é um colecionador, quanto para aquelas interessadas em enveredar pelo mundo fascinante das obras. Presenças...

Evidência

Em altíssima, na Netflix, a 5ª temporada da série "Stranger Things", ao ponto de causar até panes no sistema do streaming tamanha a demanda por downloads simultâneos. Millie Boby Brown vive novamente a protagonista Elleven, papel que lhe foi presenteado em 2016, quando tinha 12 anos, e um verdadeiro passaporte para a plena fama. Na foto, brilha na première da produção realizada no Netflix Tudum Theater, Los Angeles.

