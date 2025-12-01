Aquele aperto no peito que dezembro às vezes traz...

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,07.10.2025: Decoração de Natal da Mormaço. Reportagem já chegou o Natal (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

"Dezembridades"

Não sei vocês, mas comigo foi assim. A idade vem mostrando que, à medida em que os anos se passam, os Natais vão ganhando sentidos e contornos diferentes, às vezes tão mágicos quanto aquelas noites encantadas que colorem as infâncias, em outras o inverso, desperta uma melancolia sem nome, sem causa específica, porém incontrolável.

Por esses dias, entrei numa dessas lojas de artigos domésticos, completamente enfestada de papais e mamães Noel, árvores, bolas, renas... até aí tudo bem, eu estava ótimo inclusive, com 13º salário fresquinho no bolso e saúde "para dar e vender".

O problema foi a música...

Tocava "Jingle Bells" instrumental, do mesmo vinil de quando eu tinha 5, 7 anos e passava a noite dos dias 24 de dezembro dividido entre as casas das minhas avós. O "plim plim plim", numa versão mais lenta, foi gerando um aperto no peito, uma sensação de pânico no meio daquela euforia consumista que marca este período do calendário, o ar pesou, precisei sair daquela situação em busca de respiro.

No carro, voltando para casa e impressionado comigo mesmo (no geral não tenho essas "neuras" nunca), recordava de umas sessões de terapia que fiz exatamente no final de 2024 e do quanto dizia para a psicóloga do meu bem-estar global, motivo pelo qual até encerramos os encontros. Ali, eu era capaz de me vestir de Papai Noel de Shopping para entregar presentes.

O que mudou de lá para cá?

Assunto para novas análises... Mas o que me pegou foi perceber a total falta de controle que temos sobre esse campo chamado mente-coração. Parece que a aceleração dos dias não deixa margens para o espelho da alma. É tocar o barco, engolir o choro e pagar as contas.

Podemos até racionalizar e organizar os dias como a gaveta de um virginiano. Ter 2026 já todo planejado como a planilha de um capricorniano. Gostar de festas, de bebida e de gente como um leonino. Ser descolado e desapegado como um aquariano e, ainda assim, seguir passível de sofrer por questões mal elaboradas, sejam elas do passado, do presente ou, pior, pelo simples medo do que vem no futuro.

O Natal, guardadas as razões culturais, históricas e religiosas da festa, tem esse poder para o bem e para o mal. Aprendi isso, anos atrás, com um médico geriatra que cuidou da minha falecida mãe.

Com Alzheimer, nos anos iniciais da doença, ela costumava ter crises de choro dezembrinas. Gostava de levá-la para passear de carro no entorno da Praça Portugal mostrando a cidade iluminada. Quando percebia, ela estava gemendo e chorando do meu lado. O atencioso médico me explicou ser muito comum esse tipo de manifestação nesta época, especialmente em idosos, com ou sem demência.

Talvez eu esteja mesmo é entrando nessa nova quadra da jornada, em que determinadas vivências cheguem com menos fantasia, mas como um misto de sensações. Seria isso o que chamam de maturidade?

Não sei... Mas, por via das dúvidas, pelo menos este ano, vou de "Santa Claus Is Coming To Town", de Franck Sinatra. Animada, com uma letra pueril e com o aviso:

"É melhor você não chorar, É melhor não fazer beicinho Eu estou te dizendo o porquê: Papai Noel está vindo para a cidade".

Flores...

Empreendedorismo

Foto: Divulgação Tatianne Teófilo com o marido e sócio José Teófilo e os filhos do casal, Lucas Teófilo, Lui Teófilo , Lorenzo Teófilo e Levi Teófilo.

CEO do Grupo Avance, expressivo conglomerado empresarial voltado aos mercados da saúde estética e educação para profissionais da área, Tatianne Teófilo lança hoje, com sessão de autógrafos na Leitura do Iguatemi Bosque, o livro "Como Empreender, Estruturar & Expandir o Seu Negócio".

Obra teve pré-lançamento semana passada em São Paulo, reunindo nomes como Joel Jota, Flávio Augusto e Mauro dos Santos, grandes vozes nacionais da gestão e da inovação, campo no qual a cearense vem ocupando relevância e espaço no País. Momento acontece a partir das 18h30 e é aberto ao público. Na foto, a autora com o marido e sócio José Teófilo e os filhos do casal, Lucas Teófilo, Lui Teófilo , Lorenzo Teófilo e Levi Teófilo.

Sem filtros

Foto: Globo/ Alexandre Araujo Lázaro Ramos

Quem viu vai concordar. Muito sincera (artigo raro no mundo atual das celebridades) a entrevista que o ator Lázaro Ramos concedeu à jornalista Sandra Annenberg em mais um episódio da série especial "Globo Repórter Personalidades" (disponível na plataforma Globoplay).

De Salvador, sua terra natal, ele relembra momentos de muita dificuldade familiar, ressaltando o quanto os pais foram fundamentais para que ele expandisse sua ação no mundo.

Apesar da restrição financeira e outros dramas vivenciados e acompanhados por um Lázaro, ainda garoto, especialmente pela mãe, empregada doméstica na Bahia, ele ressalta em sua fala a importância do amor e do encorajamento que recebeu em casa, como catapulta para não desistir de sua vocação. Brilha!

Concertos de Natal

Foto: divulgação vivian Fernandez e Beto Studart

BS Christhmas já virou tradição! Pelo quinto ano, praça do BS Design apresenta ao público seus concertos natalinos, com abertura nesta quinta-feira, 4 de dezembro, com Vivian Fernandes, cantora que apelidei de Whitney Houston brasileira tamanha a potência vocal da intérprete.

Na sequência, programação apresenta Giovanna Bezerra, dia 11 de dezembro, e Paulo Benevides, dia 18. Na foto, Vivian sendo recebida pelo empresário Beto Studart, na sede da BSPar, ocasião em que a artista foi convidar os colaboradores do Grupo para o espetáculo.

Últimas

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef) promove, na próxima quarta-feira (3/12) no Teatro da Caixa em Brasília, solenidade em comemoração aos 20 anos da sua Revista de Direito. Presidente do Conselho Editorial da Revista e advogado Bruno Queiroz explica que os dois novos volumes serão dedicados ao ministro Antonio Carlos Ferreira (STJ), com artigos que refletem sua contribuição à Jurisprudência Nacional.

CDL Jovem Fortaleza recebe no seu Almoço Empresarial desta terça-feira (02), Rufino Neto, sócio-diretor do Grupo ProHospital, ecossistema que reúne as marcas ProHospital, Shopping ProHospital, iCleanPro, HealthClean e NorClean.

Murilo Pascoal, CEO do Beach Park, recebeu o justo Título de Cidadão Cearense, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Natural de São Paulo (SP), Murilo está há 20 anos à frente do Beach Park Entretenimento.

Arquiteta cearense Bianca Feijão lança o livro “Arquitetura-Suporte para a Moradia Popular” – em dois volumes – nesta terça-feira (2), às 18h (com transmissão ao vivo no YouTube), no Anfiteatro do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC.

Cirurgião-dentista cearense Davi Cunha foi reconhecido com o primeiro lugar no Selo EAP (Empresas de Alta Performance) em excelência entre as maiores empresas de serviço do Brasil, se tornando o primeiro profissional do Ceará com esse reconhecimento. A premiação nacional é feita pela Seja AP e avalia organizações em quatro pilares: Cultura Organizacional, Comercial, Gente & Gestão e Financeiro.

Carole Coffee Break, marca cearense especializada em experiências gastronômicas corporativas, anuncia ao mercado um serviço inovador: o coffee break por assinatura.

Karley Sobreira, diretor de Supply Chain da Cimento Apodi, foi um dos participantes do painel “Cabotagem como modelo logístico competitivo e sustentável para a região Nordeste” durante a Expolog 2025.



