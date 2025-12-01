Segundou...

Foto: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Amanda Seyfried integra o elenco de "A Empregada"

...e se você está lendo a coluna já com os minutos contados para chegar no primeiro compromisso do dia ou, melhor, se estar sempre atrasado ou a poucos segundos do início de seus compromissos já se tornou uma marca da sua personalidade perante os demais, tenho uma boa notícia...

Direto da Fábrica de Eufemismos, uma indústria que nós adultos acionamos sempre que precisamos aliviar nossas culpas, arrependimentos e justificar, intimamente, nossas mais profundas transgressões, vem a expressão "tidsoptimist".

Do sueco "tid" (tempo) e "optimist" (otimista), o tidsoptimista é aquela pessoa que tem uma relação sempre otimista com seu relógio, olha que fofos!

Ele imagina que, saindo de casa na Praia de Iracema, por exemplo, às 8h20min, conseguirá estar às 8h30min numa reunião no WS, torre empresarial na avenida Washington Soares. Parece até que calculam o tempo como se, na porta de casa, existisse um jatinho, última geração, pronto para transportá-los a qualquer lugar da Cidade, trocando os quilômetros por anos-luz.

Sabe aquele querido ou querida que, quando estamos todos sentados e afivelados no voo, prestes a decolar, entra, por último, com fone de ouvido e procurando seu assento como se não entendesse o clima de ansiedade e urgência, turbinas ligadas, que está se passando em seu entorno? É o típico tidsoptimista, que calcula dez minutos entre sua casa e o aeroporto, deixando uma margem de outros cinco minutos para o encerramento do embarque.

Na mente desse tipo de humano, o tempo de espera do carro por aplicativo (que pode vir a ser um modelo 1.0, a gás natural, ano 2014), algum possível engarrafamento ou colisão na Senador Carlos Jereissati, uma vontade incontrolável de ir ao banheiro, nada, absolutamente nada ocorrerá, tudo funcionará em total fluidez e harmonia, como se a vida fosse a eterna cena da valsa em "O Leopardo" (1963), com música de Giuseppe Verdi.

Infelizmente ou felizmente, casei-me com uma tidsoptimista patente, que me deixa esperando sempre. São décadas entrando na sala de cinema depois do filme já ter começado (eu enfarto com isso), chegando em missas ou outros ritos religiosos com meia hora de celebração, assitindo peças após os dez primeiros minutos (às vezes nem consigo mais entender o restante), além de muitas outras vivências...

...por outro lado, os adeptos de uma perspectiva "tid" (apelidei) da vida, nos ensinam, de forma prática, que não vale se estressar à toa. O tempo está aí para curar e transformar a tudo e todos. Com tranquilidade tudo se encaixa. Lindo, mas vai tentar colocar isso na cabeça de um pontualíssimo como eu...

Boa semana! De olho no relógio, hein?

Fashion Winne

Uma das estilistas cearenses de maior expressão no cenário nacional, Marina Bitu reuniu belas, moderninhas & influentes no Vignoli Silva Jatahy para noite intimista, marcando o lançamento das novas criações da marca cearense, reconhecida por seus plissados fluidos, referências contemporâneas ao Nordeste e compromisso com práticas sustentáveis. Dentre as presenças, Aline Goes, Maria Braz, Emilia Buarque, Ieda Baquit e Clarissa Jereissati, ali recebidas por Marina Bitu e a sócia Cecília Baima. Cenas de puro charme...

Estreia

Best-seller internacional e, sem dúvidas, um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos anos, com traduções e publicações em mais de 40 países, o livro "A Empregada", da norte-americana Freida McFadden, terá sua versão cinematográfica em breve nas salas de todo o mundo. Com previsão de estreia em 1º de janeiro, longa tras nos papéis principais Sydney Sweeney como Millie (a empregada), Amanda Seyfried como Nina (a patroa da casa rica) e Brandon Sklenar como Andrew, o marido. Fãs da trama contam os minutos e os ingressos já começam a ser vendidos em 19 de dezembro. Na foto, Amanda Seyfried em mais um dos inúmeros momentos de intenso brilho!

Legados



Nesta terça-feira, 2, estreia no O POVO a sexta temporada do Projeto Legados, reportagem multimídia que apresenta a trajetória das grandes empresas familiares do Ceará.

Até a quinta temporada, foram 36 episódios, percorrendo setores diversos da economia local e apresentando os perfis dos empresários por trás de negócio que fazem parte da vida dos cearense.

Nesta temporada, serão cinco reportagens e a estreia é com a Ana Ximenes, CEO do Ponto da Moda. Pela primeira vez, o Legados trará mais mulheres empreendedores e líderes do que homens.

Os episódios estarão disponíveis nos dias 30/11 e 1, 2, 7 e 8/12 para assinantes O POVO+ e, dois dias depois, no impresso: 2, 3 e 4, 9 e 10/12. À frente, a jornalista Larissa Viegas, também colunista de Moda, do Núcleo de Projetos O POVO.

Na foto, Ana Ximenes, segunda geração do Ponto da Moda, com os filhos Regis e Renan Ximenes, que já atuam também na empresa.

Mundo corporativo

A Ambiental Ceará e a Ambiental Crato, unidades da AEGEA, maior empresa de saneamento do país, realizaram o encontro anual de Planejamento Estratégico, reunindo lideranças para alinhar metas, cultura e diretrizes de atuação para o próximo ciclo. A abertura foi conduzida pela Consultoria FASI, com uma palestra de Carla Pinheiro sobre Gestão à Vista e atividade conduzida por Mariana Furtado. No registro, as consultoras com executivos do Grupo: Mariana Furtado, Fabio Arruda, Águeda Muniz, Carla Pinheiro, André Bicca, Lorena Sousa, Christina Barker, Luciana Carvalho.



Últimas

Francisco Campelo realiza almoço de Natal da Giorgio Armani para listinha nesta terça-feira, 2 , no Kriska.

Eduardo Gomes de Matos e Eduardo Hamdan recebem mercado e parceiros nesta quarta-feira, no Café Viriato, em cerimônia e brinde pelos 30 anos da Gomes de Matos Consultoria.

Por ocasião do Dia do Músico, Assembleia Legislativa prestou justa homenagem a artistas cearenses, dois quais destaco Rodolf Forte, fino acordeonista, comunicador que, há quase 20 anos, apresenta o programa Sanfonas do Brasil, líder de audiência na TVC. Ele merece!

Boa semana!

