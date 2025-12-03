coluna quarta

Foto: Divulgação José Guedes celebra 50 anos de carreira com art-book

A nova alma brasileira



Mais amplo estudo já realizado sobre valores, ideias e crenças dos brasileiros, acaba de ser lançado "Brasil no Espelho" (Globo Livros), obra do cientista político Felipe Nunes e que revela quem somos, o que pensamos e como mudamos na última década.



Fruto de uma pesquisa feita com quase 10 mil pessoas, publicação apresenta um retrato surpreendente do brasileiro contemporâneo — um povo diverso, contraditório e em intenso processo de mudança.

Levantamento combina rigor metodológico e sensibilidade analítica para examinar as contradições, características e aspirações que moldam a identidade nacional. A pesquisa foi desenvolvida pela Quaest e mapeia 137 índices organizados em 11 dimensões — de religiosidade e família a honestidade, meritocracia, ideologia e confiança.

Nunes inova em dois campos.

Primeiro, apresenta uma nova forma de entender os brasileiros, por meio de nove segmentos baseados em suas bolhas e identidades – a combinação de seus valores, interesses e desejos. Essa nova forma de classificar os brasileiros apresenta quem é o militante de esquerda e a extrema direita, passando pelos conservador-cristãos, o liberal social, os progressistas, o agro, a classe DE, os empresários e os empreendedores individuais.

"A obra revela um Brasil de fé e família, conservador, empreendedor, orgulhoso de sua cultura, mas inseguro e ressentido, que vê no punitivismo ao outro uma solução", define a editora.

Dada a dimensão da abrangência e os fios que tecem a análise, livro oferta mais do que um diagnóstico, mas também uma reflexão sobre como nossos traços culturais e comportamentais influenciam o desenvolvimento nacional, dando instrumentos e dados essenciais para a construção de políticas públicas, para negócios e estratégias de comunicação.



Energia em festa

Dinâmico presidente do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), Luis Carlos Queiroz comanda, nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a tradicional festa de final de ano da entidade, evento que reúne alguns dos mais importantes nomes do setor, celebrando as conquistas de mais um ano, apesar de todos os desafios. Evento acontece no Pipo, restrito a convidados, aglutinando, ainda, autoridades, lideranças empresariais de outras cadeias produtivas e parceiros. Sucesso!

No destaque, Luis Carlos no Coniben, em Portugal, realizado nesta quinta (27) e sexta-feira (28), que conectou as principais lideranças do setor energético ibero-brasileiro, compartilhando conhecimento técnico e estratégico para ajudar a acelerar as inovações e transformações que o mundo tanto precisa. Ao seu lado, Reive Bastos, ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), à frente da organização do evento.

Lançamento

As ações comemorativas pelos 50 anos de carreira do artista visual José Guedes chegam ao seu apogeu nesta quinta-feira, 4 de dezembro, com o lançamento do art-book "José Guedes e o Sonho Absoluto". Assinado pelo crítico de arte equatoriano Hernan Pacurucu, um dos mais influentes da atualidade na América Latina, publicação original em espanhol foi traduzida para o português e para o inglês.

As 300 páginas mapeiam uma vertente da obra de Guedes de viés mais conceitual, experimental, disruptivo, menos conhecida em Fortaleza. Sessão de autógrafos acontece no Verd Mall, charmoso espaço de gastronomia e convivência no Cocó, onde há uma escultura em formato de árvore do artista cearense.

Cazuza para sempre

Acaba de estrear, na Globoplay, "Cazuza Além da Música", documentário que acompanha a jornada multifacetada do ícone que arrebatou o País com sua voz, sua vulnerabilidade e seu pioneirismo ao assumir a aids, levando ao público um olhar profundo sobre sua influência na música, na cultura e na sociedade brasileiras.



Produção traça um retrato íntimo de Cazuza, desde o “menino Agenor” que descobriu no palco sua liberdade e poesia, passando pela ascensão meteórica com o Barão Vermelho e sua explosiva carreira solo com “Exagerado”, até o período mais crítico e transformador de sua vida.

Com depoimentos exclusivos de familiares, amigos, músicos e jornalistas, série conta com a participação especial de Lucinha Araújo (foto), mãe do artista, que concedeu entrevistas profundas e comoventes, assim como abriu o acervo pessoal da família, com destaque para um diário com anotações, desabafos e rabiscos de músicas que revelam a intimidade de Cazuza, seus pensamentos e sua visão de mundo.

Cinco décadas

Uma das decoradoras de eventos mais requisitadas do Ceará, Mirella Bessa usou e abusou de seu talento e transformou o Ideal Clube no Moulin Rouge para celebrar seus 50 anos.

Ao lado do marido Marcelo Barros, empresário do mundo dos eventos e entretenimento, recebeu familiares e inúmeros amigos em festão que teve, dentre as atrações musicais, Vicente Nery e a banda Noda de Caju.

Também se apresentaram ao longo da noite DJ Itaquê e a cantora Vivian Fernandez. Seguem cenas com o desejo de felicidades à família!




